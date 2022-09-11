央视中秋晚会首次采用我国自主 AVS 标准“8K 超高清 + 三维声”制作

IT之家 9 月 11 日消息，9 月 10 日晚，2022 年中央广播电视总台中秋晚会在央视多台播出，据新一代人工智能产业技术创新战略联盟消息，本次央视中秋春晚实现了三大技术创新。

据介绍，2022 年中央广播电视总台中秋晚会：

首次采用自主 AVS 标准“8K 超高清 + 三维声”制作；

首次通过“百城千屏”超高清公共大屏传播体系，全国 70 个城市 270 余块户外超高清公共大屏同步播出；

首次实现三维菁彩声（Audio Vivid）技术标准的应用，观众通过总台“云听”客户端感受“声”临其境的中秋晚会现场氛围。

在晚会前期录制中，录音师在音频信号采集阶段，将现场音乐、人声、三维声效通过扩声调音台收录至多轨收录设备，并送至视频转播车。后期制作系统在得到多轨素材后，再根据视频参考画面进行混音处理。制作团队首次使用了三维菁彩声（Audio Vivid）双耳渲染监听插件，确保制作端渲染和终端渲染的听感一致，实现最佳听音效果。

Audio Vivid 是全球首个基于 AI 技术的音频编解码标准，由数字音视频编解码技术标准工作组（AVS）与世界超高清视频产业联盟（UWA 联盟）联合制定，目前已逐步应用于多款终端产品。

IT之家了解到，今年 7 月 8 日，数字视频广播组织 (DVB Project) 宣布正式批准中国的“AVS3”成为 DVB 标准体系中下一代视频编解码标准之一。这也是 DVB 第一次吸纳中国视频标准。

从 2002 年 6 月我国成立 AVS 工作组开始，十多年来上千人的团队坚持不懈，攻坚克难，我国自主知识产权的 AVS 应运而生。AVS3 是全球首个已推出的面向 8K 及 5G 产业应用的视频编码标准，技术先进，专利清晰，是 5G+8K 中最合适的视频编码标准，于 2021 年在 CCTV-8K 频道首次试播。