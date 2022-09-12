1799 元，华硕推出 a 豆迷你主机：0.6L 机身、全功能 Type-C，预装 Win11

IT之家 9 月 12 日消息，华硕之前推出了一款 a 豆系列的 Mini PC 迷你电脑，相比 PN 系列性能大幅削弱，但定价只有 1799 元。

a 豆 Mini PC 采用了简约设计，体积仅 0.6L，配备 Intel Jasper Lake 赛扬 N5105 处理器，预装 Win11 系统，拥有丰富接口，包括全功能 Type-C，支持 4K 输出。

IT之家了解到，赛扬 N5105 是 Jaser Lake 系列的四核 SoC，主要用于低功耗平台，于 2021 年初发布，属于 11 代处理器，基于 10 纳米制造，拥有四个 Tremont CPU 内核，频率在 2~2.9 GHz 之间，不支持超线程（SMT），10W TDP。

这款机型采用了双内存插槽，内存最高可扩展至 16G，提供双硬盘位，支持 M.2 SSD+2.5 英寸 SATA 硬盘，M.2 固态接口为 NVMe PCle 3.0。

该机采用双频 WiFi 6，支持蓝牙 5.0，提供 HDMI、DP、USB 等接口，后置全功能 Type-C 接口，支持 PD 设备供电，前置 Type-C 支持快充技术，支持 3 屏输出 + 4K 分辨率。