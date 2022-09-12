比手机先到，网友晒出苹果 iPhone 14 Pro Max 专用 MagSafe 皮革 / 硅胶保护壳照片

IT之家 9 月 12 日消息，在近期举行的“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。 iPhone 14、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 将在 9 月 16 日上市，iPhone 14 Plus 将在 10 月 7 日上市。

在新机发布后，苹果官网也上架了 iPhone 14 系列手机保护壳。官网信息显示，iPhone 14 系列保护壳共有 MagSafe 透明版、MagSafe 硅胶版以及 MagSafe 皮革版三种规格，其中前两种售价皆为 399 元，而 MagSafe 皮革版售价则为 479 元。

苹果新手机首发还未到，现在IT之家网友 @tiskaau 已晒出了苹果 iPhone 14 Pro Max 浓墨色皮革保护壳照片，其表示看起来是“有点发黑的紫色”。

据苹果官网介绍，

Apple 打造的这款 MagSafe 皮革保护壳，专为 iPhone 14 Pro Max 精心设计，在为 iPhone 提供出色保护的同时，还别具风格，让你用起来更顺心顺手。 采用经过特殊鞣制和整饰的皮革精制而成，因此表面触感柔软，并且会随着时间的推移，日久而形成自然的质感光泽。这款保护壳可快速安装到位并紧贴 iPhone 机身，丝毫不显赘余。 这款保护壳内置磁体，可与 iPhone 14 Pro Max 精准对齐，拆装起来更轻松。磁体带来的精准定位，让无线充电更快捷。充电时无需取下，只要将 iPhone 吸附上 MagSafe 充电器，或放在 Qi 认证充电器上即可。 与 Apple 设计的所有保护壳一样，这款保护壳在设计和制造过程中历经了数千小时的测试。因此，它不仅拥有出色的外观，更能在你的 iPhone 受刮擦和跌落时提供妥善保护。 这款保护壳采用柔软的高品质皮革精制而成，可为你的 iPhone 提供妥善保护。皮革属于天然材料，与优质的皮革腰带一样，可能会随着时间的推移形成纹路、痕迹，或呈现质感光泽。搭配 MagSafe 磁吸配件使用，也会留下细微印痕。如果对此有所顾虑，我们建议你使用适合 iPhone 14 Pro Max 的硅胶或透明保护壳。

IT之家网友 @深空灰 plus 晒图称，iPhone 14 Pro Max 的硅胶保护壳，颜色与包装存在较大色差，谨慎购买。

苹果介绍： Apple 打造的这款 MagSafe 硅胶保护壳，专为 iPhone 14 Pro Max 精心设计，可出色保护你的 iPhone，让你用起来更顺心顺手。 外部的硅胶材质给人一种如丝般柔滑的出色手感。而在内部，超细纤维制成的柔软内衬带来更进一步的保护。 这款保护壳内置磁体，可与 iPhone 14 Pro Max 精准对齐，安装起来更轻松，无线充电更快捷。充电时也无需取下，只要将 iPhone 吸附上 MagSafe 充电器，或放在 Qi 认证充电器上即可。 与 Apple 设计的所有保护壳一样，这款保护壳在设计和制造过程中历经了数千小时的测试。因此，它不仅拥有出色的外观，更能在你的 iPhone 受刮擦和跌落时提供妥善保护。

值得一提的是，iPhone 14 系列手机保护壳皆为 iPhone 14 专用，不兼容 iPhone 13 系列。

IT之家了解到，iPhone 14 系列 MagSafe 硅胶保护壳和 MagSafe 皮革保护壳拥有多种配色可选，其中硅胶版可选红色、午夜色（黑色）、暖阳色（黄色）、石莲蓝色、紫丁香色、莓果紫色、风暴蓝色和灰粉色，皮革版可选浓墨色、午夜色、橙色、松林绿色以及赭红色。