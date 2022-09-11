将苹果“灵动岛”打回原形，T-Mobile 图片真实展示 iPhone 14 Pro / Max“药丸 + 打孔”屏幕

IT之家 9 月 11 日消息，在 iPhone 14 Pro 发布前的几个月里，众多爆料称新款 iPhone Pro 将放弃刘海凹槽屏幕，而采用“药丸 + 打孔”屏幕。在 iPhone 14 Pro / Max 正式发布后，苹果揭晓了答案，并且还带来了小惊喜的“灵动岛”设计。

然而，T-Mobile 运营商的 iPhone 14 Pro 列表展示了苹果的最真实的“感叹号”设计。

iPhone 14 Pro 采用了苹果所谓的“灵动岛”。显示面板本身仍然使用两个单独的孔洞，但很多人可能不知道，因为苹果将屏幕连接区域黑色化，并使用“灵动岛”设计进行了完全交互的掩饰。

正如 Sam Kohl 在 Twitter 上发现的那样，T-Mobile 似乎生活在不存在“灵动岛”的现实世界中。该运营商的黑色和银色 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 列表中没有显示“灵动岛”设计。相反，它们显示了完全分离的孔洞。

而且 iPhone 14 Pro 壁纸看起来看起来也像是苹果官方壁纸。T-Mobile 可能关注 iPhone 14 Pro 的传闻，并事先制作了占位符图像。一旦 iPhone 14 Pro 开启预售，就直接上线了。

但是，苹果官网和官方渲染图并不愿意承认“药丸 + 打孔”实际分离的事实。该公司的所有营销图片都显示了“灵动岛”的模糊软件和硬件的设计。

IT之家了解到，在近期举行的“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。

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