分析：苹果 iPhone 14 Pro / Max“卖爆”，鸿海富士康成代工厂中最大受惠者

IT之家 9 月 11 日消息，据台湾地区《经济日报》报道，苹果高阶版 iPhone 卖翻，现在下订 iPhone 14 Pro 与 iPhone 14 Pro Max 要等近两个月才能拿到货，预期苹果供应链第四季度业绩，包括鸿海、台积电、大立光、玉晶光、臻鼎、华通、台郡、欣兴等均可望受惠。

报道指出，鸿海（富士康）是 iPhone 14 Pro 与 iPhone 14 Pro Max 独家代工厂，这次苹果手机又以高阶的 iPhone 14 Pro 系列卖得最好，鸿海将是所有组装厂受惠最大业者。

在苹果开始接受所有四款 iPhone 14 型号的预订后不久，其在美国和部分其他国家 / 地区的在线商店的交付预估时间开始延后到 10 月底或 11 月初。确切的交货时间因订购的配置而异。

IT之家了解到，在近期举行的“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。