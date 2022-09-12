OPPO Find X5 Pro 手机 DxOMark 影像得分出炉：130 分，排名第 22 位

IT之家 9 月 12 日消息，今日晚间，DxOMark 公布了 OPPO Find X5 Pro 的影像总分。OPPO Find X5 Pro 影像总分为 130 分，位列 DxOMark 全球排名第 22 位。

OPPO Find X5 Pro 摄像头主要规格：

主摄像头：5000 万像素传感器，80° 视场，f / 1.7 镜头，OIS，AF

超广角：5000 万像素传感器，110° 视场，f / 2.2 镜头，AF

远摄 1：1300 万像素传感器，45° 视场，f / 2.4 镜头，AF

4K 30/60fps、1080p 30/60fps（测试设置：4K / 30fps）

IT之家了解到，DxOMark 表示，OPPO Find X5 Pro 在大多数情况下都可以拍摄出不错的照片，相较于 Find X3 Pro，它的色彩渲染更好，动态范围更宽。不管是拍摄照片还是视频，它的细节呈现都很不错。而且拍摄视频时，它的自动对焦快速准确，防抖效果也非常有效。

此外，DxOMark 称与 Find X3 Pro 相比，Find X5 Pro 的自动对焦更慢、景深更窄，在光线较暗时它的细节丢失也更加明显。而且与其他超高端机型相比，这款手机还缺少一些关键的功能，比如零快门延迟、有效的 HDR 算法等等，有时在背光场景中进行视频拍摄时还会出现曝光不足的问题。