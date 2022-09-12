福特发布新一代 BlueCruise 蓝智驾主动驾驶辅助系统，电马 Mach-E 将率先搭载

IT之家 9 月 11 日消息，当地时间 9 月 8 日，福特汽车宣布将在全球市场推出 BlueCruise 蓝智驾 1.2 主动驾驶辅助系统。新一代的系统新增了包括可实现“解放双手”的主动变道辅助、智能车道避让等多项新功能。

福特汽车表示，今年秋天即将在北美市场发布的福特 Mustang Mach-E 将率先搭载 BlueCruise 蓝智驾 1.2 主动驾驶辅助系统，未来将有更多车型采用这一系统。

IT之家了解到，福特 Model e 首席电动汽车和数字产品官 Doug Field 表示，驾驶者在驾驶采用新一代 BlueCruise 蓝智驾主动驾驶辅助系统的车辆时，只需开启转向灯，系统就能根据路况自动实现安全变道。

据介绍，此次升级的福特 BlueCruise 蓝智驾 1.2 主动驾驶辅助系统包括三大功能：

主动变道辅助功能 ：用户只需开启转向灯，BlueCruise 蓝智驾主动驾驶辅助系统就能够根据路况实现主动安全变道。同时，如果前方车流行驶缓慢，BlueCruise 蓝智驾主动驾驶辅助系统也能够主动对前方车流进行判断，并提醒用户变道通过。

智能车速辅助功能 ：车辆在遇到前方道路即将急转弯时，BlueCruise 蓝智驾系统将主动、平稳地降低车速，并且能够在车速变化之前向驾驶者发出提示。

智能车道避让功能：可以保持车辆始终在选定车道上安全行驶，并能够在相邻车道上出现车辆时自动帮助车辆避让。

需要注意的是，福特汽车指出，当车辆处于可适用 BlueCruise 蓝智驾主动驾驶辅助系统的路段时，车辆搭载的 BlueCruise 蓝智驾主动驾驶辅助系统，只有在自动探测并确认道路上行车线清晰可见，驾驶者的注意力和视线集中在车辆行进方向、并且双手握在方向盘上之后，才会切换到可以“解放双手”的驾驶辅助状态。

数据显示，截至 2022 年 8 月底，全球已经有超过 7.5 万名福特和林肯车主开通了 BlueCruise 蓝智驾主动驾驶辅助功能，实现主动驾驶辅助行驶里程累计运行超过 2560 万公里。