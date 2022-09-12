苹果 Apple Watch Series 8 / Ultra 的 S8 芯片配备与 S6 / S7 相同 CPU：采用台积电 7nm 工艺

IT之家 9 月 12 日消息，根据标识符代码，苹果 Apple Watch Series 8、Apple Watch Ultra 和 Apple Watch SE 2 中的 S8 芯片具有与 S6 和 S7 芯片相同的 CPU。

苹果 S8 SiP 中的 CPU 带有与 Apple Watch Series 6 和 Apple Watch Series 7 中首次亮相的 S6 和 S7 芯片中的 CPU 相同的 T8301 标识符。这解释了为什么苹果近年来只将 S 系列芯片与 S5 芯片或更早版本对比。

这也意味着 Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 8、Apple Watch Ultra 和 Apple Watch SE 2 都配备完全相同的 CPU。值得注意的是，苹果可能仍在对 SiP 的其他部分进行迭代以适应新组件，例如 Apple Watch Series 8 支持新的加速度计和陀螺仪。

IT之家获悉，苹果 S6、S7 和 S8 芯片均配备 32GB 存储和双核 CPU。当苹果在 Apple Watch Series 6 中首次推出 S6 时，这是它最后一次对其最新的智能手表系列进行性能声明，“该芯片使应用程序的启动速度提高了 20%”。

苹果 S6、S7 和 S8 基于 iPhone 11 系列中的 A13 仿生芯片，并使用台积电 7nm 工艺制造。苹果从 A14 仿生芯片开始过渡到台积电 5nm 工艺，而 iPhone 14 Pro 的 A16 仿生是第一款采用 4nm 工艺制造的苹果芯片。

苹果没有在其 S 系列芯片中推进 CPU 技术的一种解释是，使用 A14 芯片和台积电 5nm 或 4nm 工艺中的内核所带来的进步可能主要是性能改进，但这对 Apple Watch 来说不再重要。等待台积电量产 3nm 工艺，该工艺将于今年年底进入量产阶段，可能会产生更有意义的效率提升 —— 这对于 Apple Watch 而言更为重要，因为它有助于延长电池续航。