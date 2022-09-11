苹果手表 Apple Watch Ultra 采用“精心”设计包装盒：白雪皑皑的壮丽山景

IT之家 9 月 11 日消息，苹果近期宣布推出 Apple Watch Ultra，这是最坚固、功能最强大的 Apple Watch。Apple Watch Ultra 采用大胆的全新设计，并新增为耐力型运动、野外探索与冒险活动打造的多种功能。Apple Watch Ultra 采用 49 毫米钛金属表壳与平面蓝宝石玻璃表镜，配备迄今面积最大、亮度最高的 Apple Watch 显示屏。

苹果称 Apple Watch Ultra“灵感来自探险家和运动员”，并且是“一种多功能工具，可让用户通过冒险、耐力和探索来突破自己的界限。”

苹果公司以真正的 Apple 风格设计了该设备的零售包装，以反映其愿景。正如 3D 艺术家 Ian Zelbo 所分享的，包装盒子描绘了白雪皑皑的壮丽山景，周围环绕着不祥的大气云，更广阔的景观与内包装重叠。

苹果称，Apple Watch Ultra 的腕上操作温度范围从 -20℃ 到 55℃，足以应对极端的户外探险环境。

包装盒内包括钛金属表壳、所选表带、Apple Watch 磁力快速充电器转 USB-C 连接线 (1 米)。苹果还表示，为了实现环保目标，Apple Watch 不再随附电源适配器。包装盒内随附一根 Apple Watch 磁力快速充电器转 USB-C 连接线，可支持快速充电，并兼容 USB-C 电源适配器和电脑端口。

苹果表示，Apple Watch Ultra 的设计旨在最大限度地降低对环境的影响。它是首款在多个印刷电路板的电镀过程中使用再生金的 Apple Watch，且在所有磁体中使用 100% 再生稀土元素，并在触感引擎中使用 100% 再生钨。显示屏玻璃不含砷，且 Apple Watch Ultra 不含汞、溴化阻燃剂（BFR）、聚氯乙烯（PVC）和铍。Apple Watch 包装不使用外部塑料膜，98% 或以上的包装材料采用纤维基，让 Apple 更加接近 2025 年底前在包装中完全去除塑料的目标。

目前，Apple 在全球公司运营方面已实现碳中和，并计划到 2030 年，为整个生产供应链和产品生命周期实现 100% 碳中和。这意味着每一部售出的 Apple 设备，从零件制造、组装、运输、用户使用、充电，直到设备和材料回收的所有环节，都将实现净零气候影响。

在其他配置上，Apple Watch Ultra 可自定义的操作按钮方便用户快捷使用多种实用功能。Apple Watch Ultra 拥有所有 Apple Watch 中最出色的电池续航表现，在正常使用条件下最长可达 36 小时。此外，通过全新的低功耗设置，电池续航时间更可延长至最高 60 小时，适合连续多日佩戴使用。专为 Apple Watch Ultra 大面积显示屏设计的“寻路者”表盘包括融入时间显示区域的指南针，并提供了可容纳多达 8 项复杂功能的空间。Apple Watch Ultra 同时带来 3 款新表带：野径回环式表带、高山回环式表带和海洋表带，分别以独特设计为每一场冒险提供安全舒适的佩戴体验。

全新 Apple Watch Ultra 现已开始在中国、美国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、印度、日本、英国等全球 40 多个国家和地区预售，定价为 799 美元（国行 6299 元）。Apple Watch Ultra 将于 9 月 23 日在零售店推出并开始交付给顾客。