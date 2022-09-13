育碧 CEO：未来新出的 3A 大作将全部涨价至 70 美元

IT之家 9 月 13 日消息，育碧首席执行官 Yves Guillemot 最近证实，70 美元（约 484.4 元人民币）的价位将成为育碧 3A 游戏的常态。几十年来，60 美元（约 415.2 元人民币）一直是 3A 游戏的默认价格标签，但越来越多的出版商认为这已经不够了。

Axios 记者 Stephen Totilo 最近在巴黎采访了 Guillemot，他们的谈话涉及各种话题，包括育碧游戏的潜在价格上涨问题。Guillemot 解释说，虽然不是每个新发行的游戏都要 70 美元，但这将是育碧 3A 游戏的标准。Guillemot 说：“一些游戏将与竞争对手的价格相同，大型 3A 游戏将以 70 美元的价格售卖”。

“大型 3A 级游戏”大概不包括《刺客信条：幻影》，该游戏推出时的零售价将低于平均水平的 50 美元。目前还不清楚育碧将如何为即将推出的代号为《刺客信条红》和《刺客信条 Hexe》的游戏定价。然而，鉴于《刺客信条红》据说将是一个完整的开放世界游戏，因此在推出时定价可能会是 70 美元。

IT之家了解到，正如 Guillemot 在采访中暗示的那样，育碧并不是唯一一家提高价格的 3A 游戏发行商。像 Take-Two、动视、索尼、EA 和 Square Enix 等公司在过去几年中都以 70 美元的定价出售 3A 游戏，包括《NBA 2K21》，最近的《使命召唤》游戏，《恶魔之魂》重制版，《漫威蜘蛛侠：迈尔斯-莫拉莱斯终极版》等。索尼高管吉姆-瑞安曾为 70 美元的价格标签辩护，认为玩家从《恶魔之魂》等 3A 级游戏中获得的享受时间明显多于任何其他形式的媒体。

然而在 2020 年，微软的游戏副总裁菲尔-斯宾塞证实，该公司不打算以 70 美元的价格发售任何游戏，他认为过高的定价可能会使一些休闲玩家放弃购买游戏。