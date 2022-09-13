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“潘粤明更新 iOS 16 后打不开微信”上热搜，不少 iPhone 网友称遭遇 App 闪退（附解决方法）

2022/9/13 15:17:12 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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感谢IT之家网友 不会AD的中单机智喵 的线索投递！

IT之家 9 月 13 日消息，9 月 13 日凌晨，苹果面向 iPhone 8 及更新用户推送了 iOS 16 正式版系统更新。 9 月 13 日凌晨 3 点演员潘粤明发微博求助网友：“我的苹果更新为 iOS 16 最新版本，但是微信怎么也打不开了，我又不敢删了 App 重新下载，担心以前的信息都没了我该咋办？求助窝地妈呀。”

苹果 iOS 16 正式版发布：全新自定义锁屏、iMessage 编辑撤销、支持 AirPods Pro 2 耳机等（附更新内容）

IT之家获悉，不过该问题似乎不是个例，也有不少网友反馈，自己的 iPhone 升级 iOS 16 之后微信和其他 App 打不开了、出现闪退等情况。有人尝试卸载微信，但导致微信记录消失。如果之前有备份还好，如果没有备份那就麻烦了。

目前尚不清楚是苹果 iOS 16 的问题还是微信方面适配的问题。临时解决方法是，iPhone 进入 App Store，点击右上角头像，下拉一下页面，自动刷新待更新应用，然后看是否有微信 App 更新，点击更新。目前微信 iOS 最新版本是 8.0.28，更新后可能会修复在 iOS 16 下闪退的问题

如果还未解决闪退问题，可以前往设置 —— 通用 ——iPhone 储存空间，点击蓝色的“卸载 App”，这样可以保留其文稿和数据，重新下载微信 App 最新版后，安装后还可还原你的数据。请勿选择红色的“删除 App”，这样的话将删除 App 及所有相关数据，操作不可撤销。

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关键词：苹果微信iOS 16

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