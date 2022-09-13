消息称 vivo X Fold+ 折叠屏新机将于本月底发布，搭载 2K 屏 + 50MP 主摄

IT之家 9 月 13 日消息，今年 4 月，vivo 推出了 vivo X Fold 折叠屏手机，售价 8999 元起。今日，有博主表示，vivo 即将推出 X Fold 折叠屏手机的迭代产品 ——vivo X Fold + 折叠屏手机。

据数码博主 @数码闲聊站 今日爆料，vivo X Fold + 折叠屏新机将于本月底发布。配置方面，vivo X Fold + 折叠屏手机将搭载高通第一代骁龙 8 + 处理器，采用 2K+120Hz LTPO 高刷大屏，配备双超声波屏下指纹，新增大红配色。

影像方面，该机预计将采用前置 1600 万像素自拍摄像头，后置四摄分别为 5000 万像素大底主摄、4800 万像素超广角摄像头、1200 万像素两倍光学变焦的人像摄像头、以及 800 万像素 5 倍光学变焦的超长焦摄像头。

续航方面，该机预计将内置 4700mAh 双电芯电池，支持 80W 有线快充 + 50W 无线快充。

▲ vivo X Fold

据IT之家此前报道，vivo X Fold + 折叠屏手机已经通过了工信部认证。同时，vivo X Fold + 折叠屏手机也已现身 Geekbench 网站，在 Geekbench 跑分中，vivo X Fold S 折叠屏手机单核得分 1319 分，多核得分 4045 分。作为参考，同样搭载骁龙 8+ Gen1 芯片的 Redmi K50 至尊版单核跑分 1339 分，多核跑分 4389 分。

Geekbench 信息显示，vivo X Fold + 折叠屏手机将拥有 12GB 运行内存版本，并且该折叠屏手机将运行基于安卓 12 的 OriginOS Ocean 系统。