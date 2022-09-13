三星 990 PRO 旗舰 PCIe 4.0 SSD 上架亚马逊，10 月开卖

IT之家 9 月 13 日消息，今年 8 月份，三星正式发布 990 PRO PCIe 4.0 SSD。现在，这款 SSD 已经上架德国亚马逊，预计将在 10 月中旬发货。价格方面，三星 990 PRO 2TB 售价 324.9 欧元（约 2274.3 元人民币） 。

IT之家了解到，三星 990 PRO 系列产品三星采用了新的 V-NAND 技术以及新推出的自研控制器，可提供在 PCIe 4.0 接口中的超高速度。这款 SSD 的顺序读取和写入速度分别高达 7,450 MB/s和 6,900MB/s，随机读取和写入速度分别高达 1,400K 和 1,550K IOPS。与 980 PRO 相比，990 PRO 的随机读写性能提高了 55%。

三星表示，采用 NVMe 技术的 990 PRO 可以缩短 PC 和游戏机的游戏加载时间，从而提供更加身临其境般的游戏体验。Luminous Productions 即将推出的动作角色扮演游戏“Forspoken”支持新的游戏加载技术，在使用这款游戏进行测试时，地图的加载时间缩短至 1 秒左右，而 SATA SSD 需要 4 秒，机械硬盘 (HDD) 需要 28 秒。

此外，三星新设计的控制器较大地提高了 SSD 的能效，与 980 PRO 相比提升高达 50%。此外，990 PRO 在控制器上添加镍涂层并在硬盘上使用标签式散热片，从而确保可靠的热量管理。990 PRO（散热片版）还提供额外的一层热量控制，而其 RGB 灯光更添时尚之色。

据三星官方消息，990 PRO 将于今年 11 月陆续在全球发售，1TB 型号的零售价为 179 美元（约 1224.36 元人民币），2TB 版本的零售价为 309 美元（约 2113.56 元人民币），明年将推出 4TB 型号。