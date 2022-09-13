8 月电视剧备案 41 部，包括一部科幻剧《未来探险家》

IT之家 9 月 13 日消息，今天，广电总局发布关于 2022 年 8 月全国拍摄制作电视剧备案公示的通知。2022 年 8 月，全国电视剧拍摄制作备案公示的剧目共 41 部、1280 集。

据官方介绍，8 月备案电视剧按题材划分，当代题材 35 部、1063 集，分别占公示总数的 85.37% 和 83.05%，其中 ，当代军旅题材 1 部 40 集，当代都市题材 20 部 602 集，当代农村题材 3 部 118 集，当代青少题材 2 部 40 集，当代涉案题材 5 部 137 集，当代科幻题材 1 部 26 集，当代其它题材 3 部 100 集。现代题材 1 部、40 集，分别占公示总数的 2.44% 和 3.13%，其中 ，现代其它题材 1 部 40 集。近代题材 4 部、137 集，分别占公示总数的 9.76% 和 10.7%，其中 ，近代传奇题材 1 部 30 集，近代革命题材 3 部 107 集。古代题材 1 部、40 集，分别占公示总数的 2.44% 和 3.13%，其中 ，古代其它题材 1 部 40 集。

IT之家了解到，《未来探险家》是一部 26 集当代科幻类型电视剧，将于 2022 年 12 月开始拍摄。

内容方面，《未来探险家》讲述了公元 2150 年，随着宇航事业的大发展，人类接触到了深空中的其他智慧种族，并且结成了各展所长、共同探索银河系的银河联邦，银河探险家成了银河联盟最重要的职业之一。银河联盟从小培养孩子们团队协作的精神，以便于他们在尽可能年轻的时候开始自己作为探险家的职业生涯。地月系五小二零三班是一座位于绕地轨道空间站上的普通小学的普通班级，班级一共有二十一个学生，来自不同星球的学生们组成三个探险家小组，在老师的带领下互相比赛，不断进步，力争成长为新一代的探险家。由于很多知识性工作已经可以交给 AI 辅助，22 世纪的教育更加注重塑造孩子完善的人格和良好的品德。在学习过程中，孩子们逐渐确立了自己未来的理想，找到了发展的方向，彼此也成为了亲密无间的好朋友。