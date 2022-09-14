Redmi G Pro 游戏本 2022 酷睿版今日开售：i9-12900H+3070 Ti

IT之家 9 月 14 日消息，今日，RedmiG Pro 游戏本的酷睿版正式开售，而锐龙版已于上周正式开卖，R7 6800H + RTX 3060 版本首发 7499 元，i7-12650H+RTX 3060 版首发 7999 元，i9-12900H+RTX 3070 Ti 版首发 9999 元。
IT之家曾报道，该机搭载英特尔 12 代酷睿处理器，最高可选 i9-12900H，搭配 16GB 双通道 DDR5-4800 内存和 512GB PCIe 4.0 SSD，单硬盘位，拥有四热管双 12V 风扇散热。
屏幕方面，Redmi G Pro 游戏本搭载 16 英寸 2560×1600 LCD 屏幕，支持 240Hz 刷新率、500nit 亮度、100% sRGB 色域、10bit 色深、DC 调光，拥有 HDR 400 认证，3D LUT 自研校色技术，DeltaE≈ 0.57，通过莱茵和 VESA HDR400 认证。
其他方面，这款游戏本重 2.66kg，厚度为 28.45mm，A 面金属材质，配备 80Wh 电池和 330W 电源适配器，配备独立数字小键盘，拥有雷电 4、3×USB-A 3.2 Gen2、Mini DP 1.4、HDMI 2.1、2.5G 有线网口、SD 卡槽、3.5mm 耳机孔等接口，预装 Win11。