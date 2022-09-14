V 社展示多款 Steam Deck 原型机，还有两人高的超大版模型

IT之家 9 月 14 日消息，V 社的 Steam Deck 团队成员 Pierre-Loup Griffis 公布了自 2019 年以来开发的多款 Steam Deck 原型机。

从图中可以看到，V 社的 Steam Deck 从手工制作的原型到逐步量产的版本，经过了多次设计变更，包括整体外形、配色、按键布局、触摸板形状等都有所改进。

Griffais 还展示了 Steam Deck 原型机运行 SteamOS 和《半条命 2》（半衰期 2）的视频。该原型机搭载了 AMD Picasso APU，其 GPU 性能只有量产版定制 Aerith APU 的一半。

此外，V 社在 2022 年东京电玩展准备了一个超大的 Steam Deck 模型，看起来接近两个人高，目前还在搭建中，预计中间的屏幕是可使用的。

IT之家了解到，V 社此前宣布，Steam Deck 将在今年晚些时候于日本、韩国、台湾地区及香港地区发售，已在这四个地区开启预约。

Steam Deck 港版的起售价为 3288 港元（约 2827.68 元人民币），台版的起售价为 13380 新台币（约 3023.88 元人民币），日版的起售价为 59800 日元（约 3019.9 元人民币），韩版的起售价为 589000 韩元（约 3039.24 元人民币）。

为了配合登陆这几大市场，Steam Deck 官方宣布推出特别版吉祥物 Pal，是一个拟人化的 Steam Deck 掌机形象，头上还有 V 社标志性的阀门。V 社表示，Pal 在英语中有“同伴”“朋友”的意思。