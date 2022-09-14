我国首次实现太阳过渡区探测，拍到人类近半个世纪来第一张 46.5nm 波段完整图像

IT之家 9 月 14 日消息，据中科院国家天文台网站 9 月 14 日消息，近期，中科院空间新技术试验卫星（SATech-01）上搭载的 46.5nm 极紫外太阳成像仪（SUTRI）顺利开机，成功获得首批太阳过渡区（太阳色球与日冕之间的层次）动态成像观测数据，并捕获到近期太阳上的一些活动现象。这是我国首次开展太阳过渡区探测。目前，载荷一切功能正常，正在按计划开展在轨测试和定标工作。

▲ 46.5 nm 极紫外太阳成像仪（箭头所示）在卫星平台上的图片，图自中科院国家天文台

IT之家了解到，北京时间 2022 年 7 月 27 日 12 时 12 分，SATech-01 搭乘的力箭一号运载火箭（ZK-1A）在我国酒泉卫星发射中心成功首飞，发射至 500 公里附近的太阳同步轨道。

据科技日报报道，经过一个月的在轨测试，由中科院微小卫星创新院抓总研制的创新 X 系列首发星 SATech-01 工作正常，搭载的多个科学载荷按计划开展了测试，并获得首批科学成果。

SUTRI 选择的 Ne VII 46.5 nm 谱线形成于太阳大气层中约 50 万度的区域（位于高过渡区），是连接低层大气和日冕的关键区域，过去人们了解极少。SUTRI 是国际首台基于多层膜窄带滤光技术的 46.5 nm 太阳成像仪，本次观测也是继 1973 年美国天空实验室（Skylab）上的无缝光谱仪拍摄全日面 Ne VII 46.5nm 图像（存在谱像混叠的缺陷）后，人类近半个世纪来首次在 46.5nm 波段拍摄太阳的完整图像。

▲ 9 月 8 日观测的 46.5 nm 太阳图像，图自中科院国家天文台

中科院国家天文台表示，本次成功的搭载试验为项目团队正在推动的太阳极紫外光谱探测、恒星极紫外测光和光谱探测等夯实了基础，为我国未来的深空太阳探测强化了技术储备，同时也在空间天气源头监测和基于自主数据预报空间天气等方面为太阳活动与空间天气重点实验室的建设提供了重要支撑。