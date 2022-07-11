我国第一颗综合性太阳探测专用卫星：“先进天基太阳天文台”将于 10 月发射升空，今日开启征名

IT之家 7 月 11 日消息，据中国科学院国家天文台官微，即将发射的“先进天基太阳天文台（Advanced Space-based Solar Observatory，简称 ASO-S）”今日开启中文昵称和名称释义征集活动，征集时间为 2022 年 7 月 11 日至 24 日。

相关信息显示，这颗空间科学卫星由中国科学院空间科学（二期）先导专项部署和研制，将于 2022 年 10 月在酒泉卫星发射中心发射升空，展开对太阳的探索之旅。

▲ 先进天基太阳天文台卫星效果图 | 图自国家天文台官微，下同

IT之家了解到，先进天基太阳天文台重量 888KG，运行在 720KM 的太阳同步轨道，全日面矢量磁像仪、莱曼阿尔法太阳望远镜、太阳硬 X 射线成像仪，搭载 3 台有效载荷，设计寿命大于 4 年，研制时间超过 5 年，它是中国太阳物理学家自主提出的中国第一颗综合性太阳探测专用卫星。

据介绍，利用太阳活动第 25 周峰年的契机，先进天基太阳天文台将对太阳上两类最剧烈的爆发现象 —— 太阳耀斑和日冕物质抛射，以及全日面矢量磁场开展同时观测，研究“一磁两暴”，即太阳磁场、太阳耀斑和日冕物质抛射的起源、相互作用和彼此关联，也为灾害性空间天气预报提供支持。

▲ 先进天基太阳天文台 LOGO

目前，中国空间科学卫星系列“大家族”包括“悟空”、实践十号、“墨子号”、“慧眼”“太极一号”、“怀柔一号”，“微笑计划”等。