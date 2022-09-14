多彩终端随心配，微软 Windows Terminal 将迎来自定义主题功能

IT之家 9 月 14 日消息，微软官方的 Windows 11/10 终端工具 Windows Terminal 迎来 Preview 1.16 版本，为用户带来了自定义主题功能。

主题

据微软介绍，主题是一个全局属性，可以包含各种主题对象，这些对象将出现在设置 UI 的外观页面的主题下拉列表中，不过目前只能使用 JSON 文件进行编辑，可以更改 Tab、Tab row、Window 等对象的属性。

Tab 可修改属性：

background

unfocusedBackground

showCloseButton

Tab row 可修改属性：

background

unfocusedBackground

Window 可修改属性：

applicationTheme

示例 JSON 文件：

"themes": [ { "name": "Grace Kelly", "tab": { "background": "#00515EFF", "showCloseButton": "always", "unfocusedBackground": null }, "tabRow": { "background": "#061612FF", "unfocusedBackground": "#061612FF" }, "window": { "licationTheme": "dark" } }]

再配合终端背景图，最后就可以实现花里胡哨的终端配色：

新的默认颜色

此外，该版本迎来新的默认颜色，使标题栏颜色变浅，标签页颜色变深了，可以从下图中看到对比。

新的默认文本渲染引擎

Windows Terminal Preview 1.16 版本还迎来了新的默认文本渲染引擎，性能更好，且支持额外的像素着色器（包括复古效果）、粗体文本和下划线 / 上划线 / 超链接线。

设置新标签页出现的位置

用户将可以使用新的 newTabPosition 全局设置参数来自定义新标签页的打开位置。

"newTabPosition": "atTheEnd", "newTabPosition": "afterCurrentTab"

重新设计的配色方案页面

设置中的“配色方案”页面进行了优化设计，新版看起来更加直观，而且支持设置默认配色了。

▼ 旧版设计

▼ 新版设计

Windows Terminal Preview 1.16 还拥有多项改进，IT之家小伙伴可以在微软 Win11/10 应用商店或者 GitHub 上下载该版本。