首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win11之家>Win11快讯

多彩终端随心配，微软 Windows Terminal 将迎来自定义主题功能

2022/9/14 15:23:33 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 9 月 14 日消息，微软官方的 Windows 11/10 终端工具 Windows Terminal 迎来 Preview 1.16 版本，为用户带来了自定义主题功能。

主题

据微软介绍，主题是一个全局属性，可以包含各种主题对象，这些对象将出现在设置 UI 的外观页面的主题下拉列表中，不过目前只能使用 JSON 文件进行编辑，可以更改 Tab、Tab row、Window 等对象的属性。

Tab 可修改属性：

  • background

  • unfocusedBackground

  • showCloseButton

Tab row 可修改属性：

  • background

  • unfocusedBackground

Window 可修改属性：

  • applicationTheme

示例 JSON 文件：

"themes": [
    {
        "name": "Grace Kelly",
        "tab": 
        {
            "background": "#00515EFF",
            "showCloseButton": "always",
            "unfocusedBackground": null
        },
        "tabRow": 
        {
            "background": "#061612FF",
            "unfocusedBackground": "#061612FF"
        },
        "window": 
        {
            "licationTheme": "dark"
        }
    }]

再配合终端背景图，最后就可以实现花里胡哨的终端配色：

新的默认颜色

此外，该版本迎来新的默认颜色，使标题栏颜色变浅，标签页颜色变深了，可以从下图中看到对比。

新的默认文本渲染引擎

Windows Terminal Preview 1.16 版本还迎来了新的默认文本渲染引擎，性能更好，且支持额外的像素着色器（包括复古效果）、粗体文本和下划线 / 上划线 / 超链接线。

设置新标签页出现的位置

用户将可以使用新的 newTabPosition 全局设置参数来自定义新标签页的打开位置。

"newTabPosition": "atTheEnd",
"newTabPosition": "afterCurrentTab"

重新设计的配色方案页面

设置中的“配色方案”页面进行了优化设计，新版看起来更加直观，而且支持设置默认配色了。

▼ 旧版设计

▼ 新版设计

Windows Terminal Preview 1.16 还拥有多项改进，IT之家小伙伴可以在微软 Win11/10 应用商店或者 GitHub 上下载该版本。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Windows Terminal

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用