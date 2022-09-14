OPPO 或将发布 Find N 2 等折叠屏新机，高管询问 App 适配问题

IT之家 9 月 14 日消息，去年 12 月，OPPO 推出了旗下首款折叠屏手机 OPPO Find N，该机搭载骁龙 888 处理器，配备 7.1 英寸可折叠内屏与 5.49 英寸外屏。据数码博主 @数码闲聊站 此前爆料，OPPO 将于今年第四季度发布两款折叠屏新机。

今日，该博主在谈到高通骁龙 8+ Gen 1 芯片时表示，vivo、OPPO 和荣耀都将发布搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片的手机，其中 vivo 和 OPPO 都把该芯片放在折叠屏手机上。结合该博主此前爆料，OPPO 折叠屏手机可能为代号“白天鹅”的 OPPO Find N 2 和代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机。

今日，OPPO 首席产品官、一加创始人刘作虎在微博上表示，在大屏手机上适配 App 是个耗时且耗资源的活儿。同时，他还向网友询问到：“大家希望折叠屏手机能尽快适配哪些 App 呢？”这或许暗示 OPPO 折叠屏新机即将发布。

据 @数码闲聊站 此前爆料， OPPO Find N 2 将采用相对小尺寸的横向内折，基本补齐核心短板，搭载行业同款“妥妥用一天”的电池。代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机可以看做 OPPO Find X5 Pocket，并且两款折叠屏手机都是通过改进铰链减轻机身重量。

IT之家了解到，欧盟知识产权局（EUIPO）网站于 8 月 2 日出现了两款 OPPO 折叠屏手机，一款是新的翻盖式手机 OPPO Find N Flip，另一款是 Find N Fold。