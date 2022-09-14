GoPro HERO 11 Black/ Black Mini 运动相机发布，2998 元起

IT之家 9 月 14 日消息，今晚，GoPro 发布了 HERO 11 Black 和 HERO 11 Black mini 两款运动相机，售价分别为 3498 元起和 2998 元起。

▲ GoPro HERO 11 Black

IT之家了解到，新款 GoPro HERO 11 Black 搭载了 1/1.9 英寸的新传感器，支持电影级的 5.3K60、2.7K240 视频，且可以从视频中获取 24.7MP 静态照片； 支持 HyperSmooth 超强防抖 5.0 稳定功能搭配水平锁定功能。

官方表示，与之前的 GoPro 摄像机和电池相比，寒冷天气下摄像机性能显著提升，同时在常温条件下，录制时间延长高达 38%。

此外，在全新图像传感器的加持下，这款 HERO11 独有的数码镜头可拍摄 8:7 纵横比的影像，并呈现为 16:9 广角画面。捕获 10-bit 色彩，能够增添生动的细节，让色彩过渡更顺畅、更逼真，从而使视频栩栩如生。

▲ GoPro HERO 11 Black mini

GoPro HERO 11 Black mini 采用紧凑设计，视频性能与旗舰款摄像机一样出色，但更易使用，只需对准、拍摄，即可录制精彩的 5.3K 高分辨率视频。官方称，HERO11 Black Mini 整个机身都采用坚固外壳，是 GoPro 有史以来最坚固耐用的摄像机之一。内置 Enduro 电池，能够显著改善低温环境下的性能，并延长常温下的运行时间。