消息称谷歌新项目孵化器 Area 120 将削减投入并裁员

北京时间 9 月 15 日早间消息，据报道，知情人士透露，谷歌正在收缩内部的新项目孵化器 Area 120。近期，谷歌正在控制开支，更专注于人工智能业务。

根据知情人士的说法，Area 120 的一些团队本周接到通知，他们的项目已经被重组或取消。受影响的员工需要在一段时间内在谷歌内部找到新岗位，否则将被裁员。消息称，Area 120 的一半团队都受到了影响。

谷歌发言人在声明中表示，Area 120“将调整重点，专注于建立在谷歌对人工智能深度投资的基础上，并可能解决重要的用户问题的项目”。“因此，Area 120 正逐步收缩多个项目，为新工作让路。受影响的团队成员在谷歌内部探索新项目和新机会时将得到专门的支持。”

知情人士表示，Area 120 将继续孵化新的项目。

在近几年的业务调整中，谷歌通常会给受影响员工一个窗口，让他们在内部找到新的角色。然而，员工可能会面临一场艰难的斗争，尤其是在谷歌的招聘整体放缓的情况下。

Area 120 成立于 2016 年，为一些员工提供了在谷歌内部的创业机会。Area 120 的网站显示：“谷歌许多最优秀的创意都是从兴趣项目开始的。”该孵化器最成功的项目之一是 GameSnack。这是一个 2020 年推出的游戏平台，面向低速移动网络上使用低端手机的用户。

谷歌近期一直在向员工和资本市场放出信号，表明面对潜在的经济衰退，该公司将实行更严格的财务纪律。在 7 月份致员工的电子邮件中，Alphabet 首席执行官桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）表示，谷歌计划在今年剩余时间和明年“将招聘重点放在工程、技术和其他关键岗位上”。

不过，Alphabet 的其他部门仍在继续加码。Alphabet 旗下生命科学公司 Verily 本周宣布，已在母公司牵头的新一轮融资中筹资 10 亿美元。券商 Wedbush Securities 分析师丹・艾夫斯（Dan Ives）表示，一系列的变化表明，Alphabet 目前优先考虑短期内的实际收益，而不是“天上掉馅饼”的创新。

他说：“谷歌和其他所有科技公司一样，将不得不做出一些艰难的决定。由于没有更多闲置资金，投资者不希望这些公司像上世纪 80 年代的摇滚明星那样大手大脚的花钱。”