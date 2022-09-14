统一码联盟引入 31 个新表情符号，谷歌称已安排

北京时间 9 月 14 日晚间消息，据报道，维护智能手机官方表情符号（emojis）目录的组织“Unicode Consortium”（统一码联盟）日前发布了 Unicode 15.0 标准，增加了 31 个新表情符号。

这些新增的表情符号包括推手、颤抖的脸、驼鹿、鹅，人们期待已久的表情符号“粉红色的心”，以及一个 WiFi（无线）标志等。

Unicode 15.0 标准发布后，手机制造商、操作系统厂商和应用程序开发商将推出自己的版本，以将它们推广到相应的设备上。如今，谷歌已经发布了这些新表情符号，并配上了 Noto 字体，以便开发人员可以轻松地将它们嵌入到自己项目中。

谷歌表示，新的表情符号将于今年年底在 Android 上推出，明年将在谷歌其他产品中推出。除了彩色版本的 Noto 字体，谷歌还为这些新表情符号发布了黑白版本的 Noto 字体。今年早些时候，谷歌首次推出单色（黑白）表情符号，以向旧的“功能型”手机上的表情符号致敬。

此外，谷歌还将发布其第一套可开放使用的动画表情符号，其中一些已经可供谷歌的 Messages 应用程序使用。

另外，谷歌还部署了 COLRv1 标准，允许用户更改部分字体。以一只鸭子的表情符号为例，用户以改变这只鸭子不同部位的颜色，从而创建新版本的表情符号。

目前，对 COLRv1 的支持仅限于 Google Chrome 和 Microsoft Edge 浏览器，而对 Firefox 的支持即将推出。到目前为止，用户还不能通过消息 App 来发送这些混合的表情符号。

但是，谷歌允许用户通过基于 G-board 的“表情符号厨房”来改变它们的颜色。用户可以向当前表情符号添加彩色的心形符号以更改其颜色，例如，将红玫瑰与黄色心形混合，就会创建出黄玫瑰。