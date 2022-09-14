消息称谷歌正在打磨 Pixel 小屏旗舰手机，采用居中单孔直屏 + 家族式后置设计

IT之家 9 月 14 日消息，谷歌此前宣布将于北京时间 10 月 6 日 23:00 举行新品发布会，推出搭载 Tensor G2 处理器的 Pixel 7 / Pro 系列手机以及 Pixel Watch 智能手表等多款配件新品。近日，有博主曝光了谷歌又一款新机。

据数码博主 @数码闲聊站 昨日透露，谷歌正在打磨一款代号为“neila”的 Pixel 小屏旗舰手机。外观方面，该机将采用居中单挖孔直屏 + 家族式后置设计，这意味着 Pixel 小屏旗舰手机整体外观将采用“防爆盾”式风格。该博主还表示，小屏手机在海外市场更受欢迎，在国内则销量达不到预期。除了小屏手机，超大屏产品线也较为危险。

IT之家了解到，在今年 9 月 8 日的苹果秋季发布会上，由于销量不佳，苹果取消了 mini 系列的小屏 iPhone 手机。2018 年 7 月，小米发布了屏幕尺寸为 6.9 英寸的小米 Max 3 大屏手机，在此之后，小米 Max 系列再未更新。2019 年 12 月，Redmi 品牌总经理卢伟冰曾在与网友互动时表示 MAX 系列“不会有了”。