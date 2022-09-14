微软发布 Win11 KB5017328 累积更新（22000.978），修复多个 Bug

IT之家 9 月 14 日消息，微软现为 Windows 11 稳定版用户推送了最新的周二累积更新 KB5017328，升级后操作系统内部版本号将会升至 22000.978。

和你想的一样，本次更新都是漏洞修复，没有任何新功能，但可以为你带来“更稳定的体验”。以下是其中的亮点:

解决了一个影响微软账户（MSA）的已知问题。这一问题会导致你用来登录或注销的网页对话框不会出现。这个问题之前出现在已安装 KB5016691 的设备上。

解决 Windows 操作系统的安全问题。

IT之家提醒，这还不是全部，因为微软很早就已经不再发布完整的更新日志了。

除此之外，微软还修复了一个导致 USB 打印机不能正常工作的问题，修复了一个 Windows 11 SE 商店应用程序不被信任的问题，以及一个蓝牙耳机无法工作的问题，最后还有一个在 Edge 中使用 IE 模式时停止响应的问题。

除此之外，Windows 10 用户也将获得新的累积更新。如果您使用的是版本 21H2、21H1 或 20H2，则会得到 KB5017308，版本号为 19044.2006、19043.2006 或 19042.2006，不过微软只是说这一版本修复了一些安全问题。

已知问题：

Win11:

Win10：