罗技推出 Zone Vibe 系列无线耳机：40 毫米驱动单元，起售价约 696 元

IT之家 9 月 15 日消息，昨日，罗技推出了 Zone Vibe 系列头戴式无线耳机，共有 Zone Vibe 100、Zone Vibe 125 以及 Zone Vibe Wireless 三款可选，并且外观完全相同。

Zone Vibe 100 无线耳机外观较为简洁，整个耳机重量较轻，为 185 克。同时，该耳机采用记忆泡棉与柔软的针织面料，便于用户长时间佩戴。为了保护环境，Zone Vibe 系列无线耳机使用了约 25% 的回收塑料（Post-Consumer Recycled material，简称 PCR）。

Zone Vibe 100 无线耳机内置 40 毫米驱动单元，配备麦克风。在耳机两侧，Zone Vibe 100 无线耳机拥有实体按钮，便于用户调节音量、暂停和播放音乐。同时，用户可通过罗技旗下 Logi Tune App 调节均衡器。续航方面，Zone Vibe 100 无线耳机支持播放音乐 20 小时，通话 18 小时。

Zone Vibe 100 无线耳机支持蓝牙 5.2，通过 USB-C 接口充电，官方声称充电 5 分钟即可听歌 1 小时。Zone Vibe 100、Zone Vibe 125 以及 Zone Vibe Wireless 三款无线耳机配置基本相同，其中 Zone Vibe 125 和 Zone Vibe Wireless 配有 USB-A 接收器，并且 Zone Vibe Wireless 还支持同时连接多款设备。

IT之家了解到，Zone Vibe 系列头戴式无线耳机共有灰白色、石墨色、粉色三款配色，其中 Zone Vibe 100 无线耳机售价 99.99 美元（约 695.93 元人民币），Zone Vibe 125 和 Zone Vibe Wireless 无线耳机售价 129.99 美元（约 904.73 元人民币）。