荣耀 MagicBook V 14 2022 发布：支持隔空手势操作，首发 5999 元起

IT之家 9 月 15 日消息，今晚，荣耀正式发布 MagicBook V 14 2022 笔记本，搭载 12 代酷睿 H 系列处理器，可选 MX 550 独显，首发售价 5999 元起，9 月 22 日开卖。

IT之家了解到， MagicBook V 14 2022 搭载了 TOF 传感器和 500 万像素摄像头，实现隔空手势操作。据荣耀介绍，用户可进行隔空翻页、隔空视频加速及暂停等操作。500 万像素摄像头加持下，这款笔记本支持 1440p 视频会议。

屏幕参数方面，MagicBook V 14 2022 搭载了 14.2 英寸的 3：2 屏幕，2520*1680 高分辨率，90Hz 刷新率，10bit 色深，100¥ sRGB 色域，支持 10 点触控。

配置方面，这款笔记本搭载 12 代酷睿 H 系列处理器，可选 i5-12500H 和 i7-12700H 处理器，标配 16GB LPDDR5 内存和 512GB PCIe 4.0 SSD，显卡可选英伟达 MX550。接口包括雷电 4。

软件方面，MagicBook V 14 2022 支持 OS Turbo，官方称功耗最高价格低 26.7%。

此外，MagicBook V 14 2022 支持换机克隆、荣耀分享、多屏协同等功能。

一图看懂：