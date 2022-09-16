荣耀 CEO 赵明：我们什么时候对标过别人，向来都是狂拽炫酷

9 月 15 日晚，荣耀 CEO 赵明在接受凤凰网科技等媒体采访时，谈及荣耀 X 系列的定位问题，他表示，“荣耀 X 系列向来都是别人对标我们，我们什么时候对标过别人？我们向来都是狂拽炫酷的，当年做互联网手机的时候，出来就是这个档位领域最牛的，哪一代都是。任何产品在这个档位碰到我们的 X 系列，只能当第二，所以谈不上荣耀的 X 系列对标谁。”

赵明表示，X 系列在今年的上半年是这个档位销量或者说整个安卓手机上半年销量都是最好的，新的 X40 肯定会持续的进步。“每一代 X 系列的产品经理和相应的团队，他们已经习惯了领先和超越所有的对手，我也希望他们持续保持这种王者之气。”

谈及荣耀高管之前“有人要向上捅破天，荣耀要向下扎根，”的言论，赵明解释称，荣耀一直还是坚持在底层技术上进行突破和创新，要打造核心的技术控制点和竞争力。

赵明透露了荣耀几个层面的创新，一是和产业合作伙伴，比如说 SoC 合作伙伴。他表示，未来荣耀会深度的参与到 SoC 的规划当中，把产品诉求和合作伙伴进行共享，未来在开发当中会体现出荣耀的很多诉求。 第二个层面，在行业当中通过合作伙伴解决效率低的问题，荣耀也会开发出荣耀自己的芯片、操作系统以及很多专利和创新的技术，打造自己核心的根技术，而且在此基础上长期发展。

第三个层面的创新，是在打造底层硬件核心能力和技术之外，要在消费者能够体验到的安全，能够真实体验到的安全，基于 AI 机器学习的能力打造领先的优势。