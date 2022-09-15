谷歌应用商店在印尼遭反垄断调查：强制开发者使用其支付系统

北京时间 9 月 15 日晚间消息，据报道，印尼反垄断监管机构“竞争管理局” （KPPU）今日宣布，已对谷歌 Play Store 应用商店展开反垄断调查，因为它强制开发者使用谷歌的专有支付系统，涉嫌不公平竞争行为。

KPPU 在一份声明中称：“我们怀疑，谷歌滥用其在印尼 App 分发市场的主导地位，实施有条件的销售和歧视性做法。”KPPU 还称，初步调查发现，自今年 6 月 1 日起，印尼 App 开发者被要求使用谷歌的支付系统，而该系统收取 15% 至 30% 的佣金。

KPPU 认为，该收费标准远高于其他服务，后者的成本通常低于 5%。KPPU 还称，如果开发者不遵守谷歌的这一要求，则其 App 就可能被谷歌应用商店下架。KPPU 数据显示，谷歌控制着印尼 App 分发市场 93% 的份额。

对此，谷歌尚未发表评论。

近年来，批评人士指责谷歌和苹果对其移动应用商店收取的费用过高。有数据显示，开发者每年总计要向苹果和谷歌支付数十亿美元的费用，凸显了两家公司的垄断力量。

除了印尼，包括欧盟在内的全球多家反垄断机构都对谷歌和苹果应用商店展开了发垄断调查。对于这些调查，谷歌之前曾表示，向开发者收取的这部分佣金有助于保持 Android 系统的免费，并为开发人员提供工具和平台，让他们为全球数十亿消费者提供服务。

KPPU 的此次调查将持续 60 天。该机构的一名官员表示，如果发现谷歌违反了反垄断法，最多可能对其处以违法期间内净利润 50% 的罚款。