用广告回答你的问题，亚马逊 Alexa 语音助手变“推销员”

9 月 15 日消息，根据外媒 Techcrunch 报道，今天亚马逊在年度卖家大会 Amazon Accelerate 上宣布了智能语音助手 Alexa 的新功能 ——Customers Ask Alexa。这项新功能可以让 Alexa 用赞助商品广告回答用户的问题。

当用户提出一些常见问题时，例如“我如何清理地毯上的宠物毛？”Alexa 可能会为你推荐除尘器。“我如何消除土壤污渍的气味？”Alexa 可能会为你推荐空气清新剂。

亚马逊在博客中解释：在亚马逊的注册品牌商可以通过卖家中心使用 Customers Ask Alexa 功能，他们可以在卖家中心使用自助工具发现和回答用户的常见问题。

▲ 卖家中心的功能界面

亚马逊称，所有品牌商提交的答案都将接受内容审核和质量检查。该功能将在 2022 年 10 月开始运行，初期将采用邀请制在小范围内使用，预计 2023 年在美国大规模推广。

一、亚马逊营销动作频繁，Alexa 成“营销助手”？

亚马逊越来越多地利用 Alexa 进行广告营销，而人们也觉得 Alexa 越来越乏味。

2021 年，亚马逊旗下的亚马逊音乐（Amazon Music）推出了交互式音频广告，并允许客户通过说“Alexa，添加到购物车”将广告中的商品添加到他们的亚马逊购物车中。

▲Amazon Alexa

最近，亚马逊还开始与一些品牌商合作，在智能音箱 Amazon Echo 上以静态图像的形式展示商品促销活动，在“ambient use”功能中，与天气、食谱、体育、新闻等内容轮流滚动显示。

此前有消息称，根据今年 4 月发布的一份报告，亚马逊和第三方服务商通过扬声器、电视和其他设备收集客户与 Alexa 互动中的语音数据，并与 41 个广告合作伙伴共享。但亚马逊发言人否认了这一消息。

二、广告语音助手 + 推销邮件，亚马逊营销过度恐适得其反

同样出于广告营销目的，除了 Customers Ask Alexa，亚马逊还在年度卖家大会 Amazon Accelerate 上宣布了另一项功能 ——Tailored Audiences。Tailored Audiences 功能允许亚马逊上的注册品牌商直接向客户发送营销电子邮件。

彭博社针对此事发表观点，认为这可能会适得其反，尤其是当这些营销邮件配合 Alexa 的广告推销使用时，顾客可能反而会反感被推广的产品。

▲Amazon Echo

外媒 Techcrunch 说，通过这种不受欢迎的植入式广告，Alexa 无法有效驱动亚马逊市场的销售。据估计，全球至少有数千万的 Alexa 用户都不会通过语音助手购物。eMarketer 的调查数据显示，2020 年通过 Alexa 进行网上购物的客户比例只有 10.8%。

结语：两项新功能助力亚马逊营销

亚马逊的年度卖家大会（Amazon Accelerate conference）是亚马逊的重要活动之一，该活动旨在帮助小规模的第三方卖家更好地进行数字化销售。

亚马逊全球消费者首席执行官杰夫・威尔克表示，在新冠期间，超过 1800 名商家参与了加速大会。亚马逊数据显示，第三方卖家的销售额约占亚马逊实体销售的 60%。

而亚马逊推出的两项新功能 Customers Ask Alexa 和 Tailored Audiences 或许有助于第三方品牌商的产品推广，但这是否会取得反作用，我们就不得而知了。