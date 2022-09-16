Adobe 第三财季营收 44.33 亿美元，净利润同比下降 6%

IT之家 9 月 16 日消息，Adobe 今日公布了 2022 财年第三财季财报。报告显示，Adobe 第三财季营收为 44.33 亿美元（约 308.54 亿元人民币），与去年同期的 39.35 亿美元相比增长 13%，不计入汇率变动的影响为同比增长 15%，创下历史纪录。

第三财季净利润为 11.36 亿美元（约 79.07 亿元人民币），与去年同期的净利润 12.12 亿美元相比下降 6%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Adobe 第三财季的调整后净利润为 15.95 亿美元（约 111.01 亿元人民币），去年同期为 14.96 亿美元。

Adobe 第三财季营收和调整后某个时候均超出华尔街分析师预期，对第四财季调整后每股收益的展望也超出预期，但对第四财季营收的展望未达预期。

在宣布以 200 亿美元现金加股票的方式收购美国设计软件公司 Figma 之后，Adobe 周四股价收盘大幅下跌近 17%。而在财报发布之后，该公司盘后股价再度下跌逾 1%。

主要业绩：

在截至 9 月 2 日的这一财季，Adobe 的净利润为 11.36 亿美元，与去年同期的净利润 12.12 亿美元相比下降 6%；每股摊薄收益为 2.42 美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为 2.52 美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Adobe 第三财季的调整后净利润为 15.95 亿美元，相比之下去年同期为 14.96 亿美元；调整后每股收益为 3.40 美元，相比之下去年同期为 3.11 美元，这一业绩超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，23 名分析师此前平均预期 Adobe 第三财季每股收益将达 3.33 美元。

Adobe 第三财季营收为 44.33 亿美元，与去年同期的 39.35 亿美元相比增长 13%，不计入汇率变动的影响为同比增长 15%，创下历史纪录，这一业绩也略微超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，20 名分析师此前平均预期 Adobe 第三财季营收将达 44.3 亿美元。

按照业务部门划分，Adobe 第三财季订阅业务营收为 41.28 亿美元，相比之下去年同期为 36.57 亿美元；产品业务营收为 1.26 亿美元，相比之下去年同期为 1.19 亿美元；服务和其他业务营收为 1.79 亿美元，相比之下去年同期为 1.59 亿美元。

就数字业务而言：

Adobe 第三财季数字媒体业务营收为 32.3 亿美元，与去年同期相比增长 13%，不计入汇率变动的影响为同比增长 16%。其中，创意业务营收为 26.3 亿美元，与去年同期相比增长 11%，不计入汇率变动的影响为同比增长 14%；文件云业务营收为 6.07 亿美元，与去年同期相比增长 23%，不计入汇率变动的影响为同比增长 25%。

Adobe 第三财季数字体验业务营收为 11.2 亿美元，与去年同期相比增长 14%，不计入汇率变动的影响为同比增长 15%。其中，数字体验订阅业务营收为 9.81 亿美元，与去年同期相比增长 14%，不计入汇率变动的影响为同比增长 15%。

其他财务信息：

Adobe 第三财季总营收成本为 5.46 亿美元，相比之下去年同期为 4.67 亿美元。其中，订阅业务营收成本为 4.13 亿美元，相比之下去年同期为 3.44 亿美元；产品业务营收成本为 800 万美元，相比之下去年同期为 1000 万美元；服务和其他业务营收成本为 1.25 亿美元，相比之下去年同期为 1.13 亿美元。

Adobe 第三财季毛利润为 38.87 亿美元，相比之下去年同期为 34.68 亿美元。

Adobe 第三财季运营利润为 14.84 亿美元，相比之下去年同期为 14.41 亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Adobe 第三财季的调整后运营利润为 19.55 亿美元，相比之下去年同期为 18.11 亿美元。

Adobe 第三财季总运营支出为 24.03 亿美元，相比之下去年同期为 20.27 亿美元。其中，研发支出为 7.75 亿美元，相比之下去年同期为 6.51 亿美元；销售和营销支出为 12.66 亿美元，相比之下去年同期为 10.68 亿美元；总务和行政支出为 3.19 亿美元，相比之下去年同期为 2.65 亿美元；已收购无形资产摊销支出为 4300 万美元，与去年同期相比持平。

在第三财季中，Adobe 回购了约 510 万股公司股票。Adobe 第三财季来自于业务运营活动的现金流为 17.0 亿美元。

截至第三财季末，Adobe 的剩余绩效义务为 141.1 亿美元。

业绩展望：

Adobe 预计，该公司 2022 财年第四财季营收将达 45.2 亿美元，但这一业绩展望未能达到分析师预期。其中，数字媒体部门营收的同比增幅预计将达 10%，不计入汇率变动影响的同比增幅将达 14%；数字媒体年化经常性收入将达 5.50 亿美元；数字体验部门营收预计将同比增长 13%，不计入汇率变动影响的同比增幅将达 15%；数字体验订阅营收的同比增幅预计将达 13%，不计入汇率变动影响的同比增幅将达 15%。

据雅虎财经频道提供的数据显示，19 名分析师此前平均预期 Adobe 第四财季营收将达 45.8 亿美元。

Adobe 还预计，2022 财年第四财季按照美国通用会计准则的税率将达 23.0%，不按照美国通用会计准则的税率将达 17.5%；每股收益将达 2.44 美元，不按照美国通用会计准则的每股收益将达 3.50 美元，超出分析师预期。

据雅虎财经频道提供的数据显示，23 名分析师此前平均预期 Adobe 第四财季不按照美国通用会计准则的每股收益将达 3.45 美元。

股价变动：

当日，Adobe 股价在纳斯达克常规交易中下跌 62.39 美元，报收于 309.13 美元，跌幅为 16.79%。在随后截至美国东部时间周四晚上 6 点 10 分（北京时间周五早上 6 点 10 分）的盘后交易中，Adobe 股价再度下跌 4.03 美元，至 305.10 美元，跌幅为 1.30%。过去 52 周，Adobe 的最高价为 699.54 美元，最低价为 305.00 美元。

昨日晚间，Adobe 宣布已与初创公司 Figma 签署最终的收购协议，将以约 200 亿美元的现金和股票收购 Figma，后者是一家开发“在线设计协作工具”的初创企业。

Adobe 预计，该交易将于 2023 年完成。交易完成后，Figma 联合创始人兼 CEO 戴兰・费尔德（Dylan Field）继续领导 Figma 团队，向 Adobe 数字媒体业务总裁大卫・瓦迪瓦尼（David Wadhwani）汇报工作。在交易完成之前，两家公司将继续独立运营。

IT之家了解到，Adobe 第二财季营收为 43.86 亿美元，创下历史纪录，与去年同期的 38.35 亿美元相比增长 14%，不计入汇率变动的影响为同比增长 15%；净利润为 11.78 亿美元，与去年同期的净利润 11.16 亿美元相比增长 6%；不按照美国通用会计准则的调整后净利润为 15.85 亿美元，相比之下去年同期为 14.56 亿美元。