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工信部：今年上半年具备组合驾驶辅助功能的乘用车渗透率升至 32.4%，同比增长 46.2%

2022/9/16 11:03:16 来源：IT之家 作者：姜江 责编：姜江
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IT之家 9 月 16 日消息，今日，2022 世界智能网联汽车大会在北京中国国际展览中心（顺义馆）召开，本次大会以“智能加速度，网联新生态”为主题，全力打造全球规模最大、级别最高、影响力最强的世界智能网联汽车平台，为世界智能网联汽车发展提供中国方案。

自动驾驶

在本届大会上，工信部副部长辛国斌表示，今年上半年，国内具备组合驾驶辅助功能的乘用车达到 228 万辆，渗透率升至 32.4%，同比增长 46.2%。作为参考，IDC 此前数据显示，2022 年第一季度 L2 级自动驾驶在国内乘用车市场的新车渗透率达 23.2%，整个市场处于 L2 向 L3 发展的阶段。

在 9 月 6 日的第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩表示，预计今年全年新能源汽车产销量有望达 550 万辆，这意味着新能源汽车渗透率达到 25% 的目标大概率可提前 3 年，即在今年实现。

IT之家了解到，由国际自动机工程师学会（简称 SAE）提出的自动驾驶等级分为 L0 至 L5 的 6 个等级，技术水平也逐步递增。其中，L0 级自动驾驶为无自动化（No Automation），L5 级自动驾驶指完全自动驾驶（Full Automation）。

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关键词：工信部辅助驾驶

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