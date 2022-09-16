工信部：全国已设 10235 个动力电池回收网点

IT之家 9 月 16 日消息，今日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第八场，主题是“推动工业绿色低碳循环发展”。

工业和信息化部节能与综合利用司司长黄利斌表示，随着新能源汽车产业快速发展，动力电池退役量逐年上升。做好动力电池回收利用工作，对于保护生态环境、提高资源利用效率、保障新能源汽车产业持续健康发展具有重要意义。

据介绍，工信部近年来坚持问题导向，会同有关部门发布实施《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》等政策，强化动力电池全生命周期溯源监测，实施废旧动力电池综合利用行业规范管理，组织京津冀等地区和中国铁塔公司开展新能源汽车动力电池回收利用试点，探索多元化回收利用模式。

IT之家了解到，工信部数据显示，截至 8 月底，190 余家汽车生产、动力电池综合利用等企业在全国 31 个省、自治区、直辖市的 326 个地市级行政区设立了 10235 个回收服务网点，同时，培育了 45 家梯次和再生利用骨干企业，探索形成“梯次电池以租代售”“废料换原材料”等一批新型商业模式，回收利用体系正在逐步完善。

下一步，工信部将落实《“十四五”工业绿色发展规划》《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》等政策要求，着力推动以下工作：