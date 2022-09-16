中国信通院：今年第二季度共 89 款手机申请进网检测，5G 手机 49 款

IT之家 9 月 16 日消息，今日，中国信息通讯研究院发布了 2022 年第二期《国内手机产品通信特性与技术能力监测报告》，该报告分析了今年第二季度我国新款手机的发展状况。

报告指出，2022 年第二季度申请进网检测的手机产品共 89 款，其中 5G 手机 49 款，占比 55.1%，同比下降 2.3%，环比持平；4G 手机 37 款，占比 41.6%，同比下降 0.2%，环比下降 2.3%；2G 手机占比为 3.4%，并且无 3G 手机申请进网检测。

频段方面，第二季度入网的 49 款 5G 手机中，支持 n41 的占比 100%，支持 n78 的占比 95.9%，支持 n79 的占比 30.6%，支持 n28 的占比为 89.8%，支持 n1 的占比为 93.9%。37 款 4G 手机中，支持 band41 占比 97.3%，支持 band1 的占比 54.1%，支持 band3 的占比 91.9%。

操作系统方面，第二季度申请进网检测的手机中，智能手机占比 83.1%，在这些智能手机中，Android 系统占比 90.5%，其中 Android 12 系统占比 58.2%。

据IT之家此前报道，7 月 19 日，工业和信息化部新闻发言人、总工程师田玉龙表示，今年上半年，我国 5G 投资 898.8 亿元，同比增长 29.6%。累计建成开通 5G 基站 185.4 万个，5G 移动电话用户达到 4.55 亿户。