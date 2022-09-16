Counterpoint 分析师：2022 年第二季度，5G 手机全球出货量首次超过 4G

IT之家 9 月 16 日消息，2019 年 7 月 26 日，华为发布了 Mate 20X 5G 版。2019 年 8 月 5 日，中兴 Axon 10 Pro 5G 发布并开售。自此以后，国内 5G 手机不断推陈出新，我国也进入了 5G 时代。

今日，Counterpoint 分析师尼尔・沙阿（Neil Shah）在社交平台上表示，正如 Counterpoint 此前预测的一样，2022 年第二季度的数据显示，全球 5G 手机出货量已经达到了 49.9%，成功超过了 4G 手机的 49.7%（3G 手机出货量占比 0.4%），这一变化显示出了消费者们正在淘汰旧设备，选择 5G 手机。

公开资料显示，2016 年 1 月，中国 5G 技术研发试验正式启动，于 2016-2018 年进行实施，分为 5G 关键技术试验、5G 技术方案验证和 5G 系统验证三个阶段。2017 年 12 月 21 日，在国际电信标准组织 3GPP RAN 第 78 次全体会议上，5G NR 首发版本正式冻结并发布。2018 年 6 月 13 日，3GPP 5G NR 标准 SA（Standalone，独立组网）方案在 3GPP 第 80 次 TSG RAN 全会正式完成并发布，这标志着首个真正完整意义的国际 5G 标准正式出炉。

据IT之家此前报道，今年 1 月 14 日，中国信通院表示， 2021 年我国 5G 网络建设日趋完善。2021 年，我国 5G 手机出货量达 2.66 亿部，同比增长 63.5%，占同期手机出货量的 75.9%，远高于全球 40.7% 的平均水平。