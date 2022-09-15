三星承诺到 2050 年实现净零碳排放，5 年内海外工厂全部使用可再生电力

IT之家 9 月 15 日消息，随着整个社会对环境保护的重视程度不断加深，许多企业都开始实施环保政策。8 月 26 日，苹果 CEO 蒂姆・库克 (Tim Cook) 在接受《大众机械（Popular Mechanics）》的采访时曾表示，苹果的长期目标是不再消耗地球上的任何资源来制造产品。今日，三星宣布了新的环保计划。

三星表示，三星将加入 RE100 的全球倡议，预计在 5 年内让海外工厂全部使用可再生电力。其中，西南亚和越南的用电匹配目标是 2022 年，中美洲和拉丁美洲是 2025 年，东南亚、独联体和非洲是 2027 年。在美国、中国和欧洲等已经使用可再生能源的地区，三星电子计划扩大可再生能源电力购买协议（PPA）。

同时，三星承诺到 2050 年实现净零碳排放。为了实现这一目标，三星将大量投资用于减少碳排放的处理设施的创新技术，并在 2030 年前在其半导体生产线上安装处理设施。此外，三星将继续扩大余热利用设施，并考虑引入电热源，以减少液化天然气锅炉的使用。

IT之家了解到，RE100 倡议是国际非营利组织“气候组织（The Climate Group）”和国际非营利性组织“碳信息披露项目（Carbon Disclosure Project）”共同发起的环保倡议，目前，苹果、谷歌、微软、台积电、索尼等企业都已加入该倡议。随着三星的加入，韩国四大财阀集团（另外三家是 LG、现代、SK）皆已加入该倡议。