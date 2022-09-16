广东：推进建筑光伏一体化建设，大力推广新能源汽车

IT之家 9 月 16 日消息，今日，广东省人民政府网站公布了《广东省“十四五”节能减排实施方案》（以下简称《方案》）。

《方案》提出，到 2025 年，广东全省单位地区生产总值能源消耗比 2020 年下降 14.0%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别达 19.73 万吨、0.98 万吨、7.38 万吨和 4.99 万吨。节能减排政策机制更加健全有力，重点行业、重点产品能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平，经济社会发展全面绿色低碳转型取得显著成效。

IT之家了解到，《方案》指出，推进建筑光伏一体化建设，推动太阳能光热系统在中低层住宅、酒店、宿舍、公寓建筑中应用。完善公共供水管网设施，提升供水管网漏损控制水平。到 2025 年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，新增岭南特色超低能耗、近零能耗建筑 200 万平方米，完成既有建筑节能绿色改造面积 2600 万平方米以上，新增太阳能光电建筑应用装机容量 1000 兆瓦。

新能源汽车方面，《方案》称完善充换电、加注（气）、加氢、港口机场岸电等布局及服务设施，降低清洁能源用能成本。大力推广新能源汽车，城市新增、更新的公交车全部使用电动汽车或氢燃料电池车，各地市新增或更新的城市物流配送、轻型邮政快递、轻型环卫车辆使用新能源汽车比例达到 80% 以上。推动公共机构带头率先淘汰老旧车和使用新能源汽车，每年新增及更新的公务用车中新能源汽车和节能车比例不低于 60%，其中，新能源汽车比例原则上不低于 30%，大力推进新建和既有停车场的汽车充 (换) 电设施设备建设，鼓励内部充 (换) 电设施设备向社会公众开放。到 2025 年，全省新能源汽车新车销量达到汽车销售总量的 20% 左右。