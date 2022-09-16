工信部：协同各方加快国内锂资源开发利用，尽快形成供给能力

IT之家 9 月 16 日消息，据工信部官网消息，为促进锂资源产业平稳健康发展，保障新能源汽车等产业链供应链安全稳定，9 月 15 日，工业和信息化部原材料工业司组织召开锂资源产业发展座谈会，发展改革委产业司、价格司，自然资源部矿权司、矿保司，市场监管总局价监竞争局，中国有色金属工业协会，有关报价平台，以及锂资源、锂盐、正极材料重点生产企业参会。

参会单位认为，我国锂资源具备满足国内需求的储量基础，当前锂资源生产供应总体保持稳定，供需基本平衡，未来两年随着新增资源开发项目产能逐步释放，锂产品供应将大幅增长，更好满足下游产业发展需要。锂行业要立足当前、着眼长远，共同维护健康有序的市场环境和公平开放的产业环境。

会议强调，一是坚持系统观念，从全产业链审视锂产业发展和价格问题。鼓励上下游企业通过签订长协等方式建立利益长期共享的协作关系，合力维护供应链畅通稳定，并肩打造全产业链竞争优势。二是坚持底线思维，抓住当前关键窗口期，研究制定推动锂产业发展相关工作方案，从“多开发、稳进口、减量化、促回收”等方面提出一揽子政策措施，协同各方加快国内资源开发利用，尽快形成供给能力。三是坚持问题导向，强化工作协同，规范有序做好保供稳价工作。龙头企业要发挥表率作用，生产企业不得串通定价，不得严重背离成本定价，报价机构要规范报价，为稳定价格和预期、保障产业链供应链发挥积极作用。

IT之家了解到，近日，电池级碳酸锂的价格再次回到了历史高点，百川盈孚数据显示，至 9 月 15 日，国内电池级碳酸锂市场均价已经来到 51 万元 / 吨，该价格已经非常接近于今年 3 月的历史高点，彼时该均价为 51.7 万元 / 吨。