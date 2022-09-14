消息称 LG 已取消方形电池开发，从商业角度不可行

IT之家 9 月 14 日消息，据 TheElec 获悉，LG 能源解决方案公司最近取消了方形电池（prismatic battery）的开发。

报道称，今年早些时候，LG 能源解决方案公司开始审查该产品是否可行，但最近得出的结论是，从商业角度来看不可行。据悉，方形电池是把材料放在金属罐里，是圆柱形电池的替代版本。三星 SDI、宁德时代和比亚迪都制造这种类型的电池，Northvolt Toshiba、Morrow Batteries、Verkor、Britishvolt 和 Automotive Cell Company 也生产方形电池。

IT之家了解到，目前 LG 能源解决方案公司专注于生产软包电池（pouch battery），该公司也制造圆柱形电池，但其用于电动汽车和储能系统的电池大多是软包电池。该公司之所以开发方形电池，目的是增加其产品组合的多样性，同时也吸收该技术的优势。

消息人士称，该公司的最后得出的结论是，在采购组件和设备以使方形电池比其他类型更方便方面没有优势。LG 能源解决方案公司目前专注于扩大其产能，因此扩大某种电池类型的产能比技术更重要。

软包电池使用袋装薄膜而不是金属罐来装电池材料，这使制造商更容易提高电池的能量密度，但他们也需要清除生产过程中在内部形成的气体。

LG 能源解决方案公司正专注于使其制造工艺更加先进，使用新的方法来堆放电池材料，如先进的 Z 形堆放，该方法通过在生产过程中增加更多的层压辊来防止分离器的脱落。