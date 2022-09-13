特斯拉高管：通过与多家供应商合作，电池供应首次充足且稳定

IT之家 9 月 13 日消息，当地时间周一，特斯拉投资者关系主管马丁・维查（Martin Viecha）受邀出席高盛举办的科技会议，除了向在场投资者介绍特斯拉未来五年的发展规划之外，他还谈到了特斯拉的电池供应问题。

据 TESLARATI 今日引援 Insider 报道，维查表示，特斯拉通常将供应链 90% 左右的电池用于电动汽车，10% 左右的电池用于特斯拉的储能产品。虽然此前特斯拉 CEO 埃隆-马斯克（Elon Musk）曾提出过电池成本不断上升的问题，但是维查表示，特斯拉实际上已经获得了充足且稳定的电池供应。

维查称：“在我印象中，这是特斯拉电动汽车业务和储能业务第一次同时获得足量的电池供应”。对于特斯拉是如何改善电池供应这一问题的，维查表示，主要原因是特斯拉开始与多家供应商合作。此前，特斯拉电池一直由松下集团一家公司提供，但近年来，特斯拉开始与宁德时代和 LG 等公司合作。

维查表示，这些电池制造商正在快速增加产能，这对特斯拉的产能提升很有帮助。如果电动汽车行业想要获得 10 倍的增长，电池等供应链也需要增长 10 倍。

IT之家了解到，除了宁德时代之外，比亚迪也将与特斯拉进行合作。据 teslamag.de 8 月 11 日报道，德国生产的特斯拉 Model Y 将装配比亚迪刀片电池，电池容量为 55 千瓦时，续航里程为 440 公里。