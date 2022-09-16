写在 iPhone 14 上市：“野生果链”从华强北快步跑向小镇

在很多人眼里，iPhone 14 的发布又将是一场手机商家与黄牛的狂欢。

那么，对于“中国电子第一街”华强北而言，这一轮 iPhone 14 的热潮是否会掀起消费高峰呢？的确，每年苹果秋季发布会前，华强北商家总能抢先一步，发布最新款 iPhone 、Apple Watch 、Air Pods 等，很多在专卖店空手而反的果粉也会在这里找到自己的最爱。

不过，最近两年苹果秋季发布会之后，华强北商家“抢先版”翻车一度成为网友茶余饭后的笑料。9 月 8 日，苹果发布“药丸”屏的 iPhone 14，被苹果背刺的寨厂“感叹号”屏版本瞬间晕菜，一些钢化膜商家也哭晕在厕所。

至于提前收到消息，证实新款 Apple Watch 仍旧不是直角边框设计的华强北手表商家，据传也是连夜打磨“抢先版”S8 的边框。或许今年唯一能笑到最后的，只有寨厂的 Air Pods 商家了。

尽管华强北的景气一度与苹果发布的产品高度捆绑，但不可否认的是，最近几年，随着用户消费观念的改变、国产手机的强势崛起，当地不少手机配件专柜、iPhone 周边等“野生果链”都陆续离场了。

其中，一部分“野生果链”则下沉到市场需求更大的三、四、五线城市，寻找新的商机。随着“野生果链”的下沉，这个行业又会折射出哪些消费新变化、新趋势？

「 01 」大城市不需要“野生果链”？

“现如今，华强北 iPhone 零配件生意可以说越来越难做了。”

今年五一长假前，扎根华强北六年多的郭哥，决定回老家汕头潮南陈店开设一家手机配件店。郭哥坦言：最近一两年时间，和他一样“知难而退”的华强北配件商家有不少，几乎都是“转战”小城镇延续以往的营生。

郭哥回忆，自己刚到华强北打拼是在 2016 年，当时的 iPhone 手机，还是不少一线城市消费者眼中的奢侈品。尽管当年 9 月份 iPhone 7 已经发布，然而在他的店里，需求最大的业务仍是给 iPhone 4S 换电池、修爆屏。

“我记得，当时深圳的平均工资才 5000 多，可 iPhone 7 起步价就 5400 元。”加上彼时分期消费尚未爆发，用户省吃俭用好久才敢花大价钱买一台新 iPhone，因此，很多年轻人消费者都希望自己手里的 iPhone 能多用几年。

郭哥打趣地说道，正是因为早期果粉“一机传三代，人走机还在”的消费理念，不仅养活了整个华强北的二手机商家，还养活了大量和他一样的 iPhone 专修、配件店。

“不过，近几年深圳人工资涨了不少，而近几代 iPhone 的起步价几乎都不到 6000，比不少安卓机还便宜。很多深圳人花半个月工资，就可以用上最新一代的 iPhone，换机频率自然也高了不少。”

这种趋势从 Strategy Analytics 的数据中也可略窥一斑：中国用户平均换机周期为 28 个月。

但拥有近六年“野生果链”经验的郭哥认为，最近几年，深圳等一线城市的果粉，无疑拉高了国内消费者换机周期的平均值，年年都“追新”的果粉也不少见。

在转转发布的《2021 秋季二手苹果 iPhone 交易报告》可以看到：二手 iPhone 仍由高线城市流向下沉市场。而今年各电商平台 618 手机战报中，iPhone 13 销量可谓是一骑绝尘，新一线、一线用户依旧是高端机的消费主力。

“大城市的 iPhone 用户换机频率高，对于华强北的配件商家、维修店而言，可不是啥好事。果粉手上的 iPhone 电池还来不及损耗，屏幕还没有机会碎裂，手机已经卖了，做配件、搞维修的，自然都赚不到钱。”

对于大量果链商家开始涌入下沉市场，郭哥这样解释，近几年影响“野生果链”生意的因素，除了有一线城市果粉换机的频率高之外，国产手机、高端旗舰的崛起，同样让华强北 iPhone 专修、配件商家无利可图。

中国信通院公布的数据显示，今年上半年，国内市场手机出货量为 1.34 亿部，其中，国产品牌手机出货量累计 1.15 亿部，占比超过了八成，苹果等国外品牌手机的份额占比不足两成。

而从巨量算数公布的《2021 手机行业人群洞察白皮书》中也不难发现，有超过 30% 的 iPhone 用户在换手机时，选择了其它安卓品牌。

换言之，不少果粉的下一台手机不一定都是 iPhone 了。

那么，国产手机崛起，华强北的“野生果链”为何不转型做国产机零配件? 对此郭哥的解释是，绝大部分国产机配件价格较透明，利润也不及 iPhone 配件高，“很多国产手机出厂送壳膜，到手即用，还有华强北商家什么事儿？”

渐渐地，不少华强北“野生果链”商家的身份，变成了低线城市手机维修店、配件店的供货商。

他们付着一线城市核心区的高昂租金，做着只需要仓储的批发生意，对于精明的华强北商家们而言极不划算。于是乎，“野生果链”批量下沉也成为必然。

「 02 」下沉市场掘金“钉子户”

“你信不信，在小城市里，居然还有一些人拿着 2013 年发布的 iPhone 5s。”

郭哥坦言，最近几年苹果发布的 iOS 几乎都不支持 iPhone 6 以下的旧机型升级，借此“强拆”所谓的钉子户。

而去年年底，苹果将 iPhone 6Plus 列为“过时产品”并停止提供硬件服务的消息，坚定了他下沉的信心。

数据显示，iPhone 6 系列累计销量高达 2.3 亿部，更是苹果销量最高的机型，在国内市场，算上正品行货 、“水货”，iPhone 6 的保有量也不低。时至今日，三四线城市仍然有大量 iPhone 6 手机的用户。

当中，既有当年三四五线城市消费者用不菲价格购买的新机，也有部分一线城市淘汰而流向下沉市场的二手机。机龄最短的，估计也已经六七年了。

“小城镇的人均可支配收入低，当年五六千买的手机，自然不能说换就换。”正因如此，郭哥认为在下沉市场的用户，更希望通过给旧 iPhone 换电池、修爆屏，这类“续命”旧 iPhone 并多用几年的需求，其实并不低。

加上不少年轻人换新机后，会将替换下来的旧 iPhone 给父母或家人使用，习惯“勤俭持家”的长辈，手机修了又修，电池换了又换，也不舍得买新机，“上周我修了一台 iPhone 6，电池已经换了四次，屏幕换了两回。”

当然，由于一部分 iPhone 型号比较旧，早在官方宣布停止提供硬件服务之前，市场上已然很难找到所谓的原装零配件。因此，成本低廉的副厂件也给下沉的“野生果链”提供了十分可观的利润空间。

因为部分四、五线城镇没有正规的苹果官方授权服务商，仅仅使用了两三年、已经脱保的 iPhone 产品，一旦出现故障或配件丢失，也需要寻求“野生果链”的服务。

有行业调研数据显示：智能手机保内维修市场占据占整体维修市场的 16%，保外维修市场占整体 84%，手机维修市场整体规模在 300~500 亿。

正因如此，瓜分智能手机维修市场的，除了个体维修店，还有 o2o（Online To Offline）维修平台。

有行业分析称，在一线城市维修需求减少的情况下，手机维修平台应当加速布局下沉市场业务。在郭哥眼里，手机维修 o2o 平台与“野生果链”之间的竞争，已经转向了低线城市。

“好在下沉用户，尤其是上了年纪的人，都习惯到线下修手机、买配件。”为了尽可能满足“小镇用户”的消费需求，郭哥的门店也从原先只做 iPhone 配件，拓展到大量国产品牌。

然而，随着拥有批发货源、一线资源的“野生果链”下沉，三四线城市手机维修市场开始“内卷”了起来，曾经活得相当舒坦的“地头蛇”遇上了降维打击的华强北商家，谁的日子都不好过。

「 03 」“野生果链”的降维打击

“很多之前在华强北‘发财’的乡里人都回来开店了。”

距离郭哥的店不到 100 米，开着另外一家有点儿“年代感”的手机店，从店招上标注的业务范围得知，这家店集手机买卖、维修、零配件销售于一体。经营门店的阿才表示，他家的手机店在镇上已经开了快十年了。

与 iPhone 曾经养活深圳华强北一样，买卖、维修在“小镇青年”眼中仍然高端的 iPhone 手机，的确是不少当地个体手机店的主要收入来源。而阿才的门店，自然也不例外。

当提及那些从华强北回乡开店的同行时，阿才气便不打一处来，原因也相当简单：华强北的同行商家“搅黄”了小城镇手机市场固有的行规，毁了本地店铺原本安逸的经营模式。

“咱也不说其他的，凭啥我换电池收顾客 80 块，你换电池只收人家 60 块？”阿才气愤地说道，原先方圆三公里只有他一家手机店，因此，维修手机的费用、手机配件价格，的确比一、二线城市贵一些。

在他看来，自己向经销商拿货，iPhone 6 电池成本大概 40 元，给顾客换上，赚个 40 元的手工费其实也并不过分，“可华强北回来的这些人，一手电池货源成本才 30 块，换电池收顾客 60 还能赚 30 块。”

因为手握一手货源，维修手机、配件的价格便宜，那些降维打击的“野生果链”快速抢走了“地头蛇”大量客源。为了能留住熟客，包括阿才在内的本地商家也不得不降价，加入“内卷”行列。

本地商家原以为，如此“内卷”的做法，能让一部分“强龙”知难而退，但让阿才没有想到的是 —— 下沉开店的华强北商家却越来越多，如今在镇中心的位置，甚至形成了一条手机街，路两边都是维修手机、卖配件的店。

“很多手机店转租，有的还是本地的老铺，再这么下去，我也要关店了。”他苦笑着说道，一线城市智能手机维修需求减少，无疑挤压了华强北“野生果链”的生存空间，但“一米柜台”的下沉，或将断了小镇手机店的生路。

【结束语】

可以说，不少华强北商家因 iPhone 而发家，伴随着 iPhone 的升级、迭代，改变了自己业务经营的模式。而如今，随着越来越多的用户消费方式开始改变，国内手机市场的不断变化，大城市对于“野生果链”的依赖也越来越小。

一个 iPhone 14 的发布改变不了华强北商家的命运，对于越来越多扎根于一线城市的“野生果链”而言，下沉或许是最佳选择。