腾讯 QQ Mac 端 6.8.3 更新：macOS 深度联动，支持连续互通能力

IT之家 9 月 16 日消息，今日，腾讯 QQ 面向 Mac 用户发布更新，针对系统适配、用户使用习惯等方面进行多项功能迭代升级，6.8.3 版本于 9 月 16 日上架 QQ 官网。

本次更新在界面浏览、功能操作、模块设置等多个方面进行升级，外观支持跟随系统设置、图片查看器支持实况文本转换、支持连续互通能力以及接收 Lottie 大表情等。

IT之家了解到，本次更新是桌面端 QQ 基于 NT 技术架构的一次全新重构，性能更稳定、发送更流畅、更易于维护。同时，全新的交互框架也让 QQ Mac 端更简洁易用。

外观上线黑夜模式

该版本更新后支持外观跟随系统设置，默认 App 外观和系统外观保持一致，无需进行额外操作；同时支持用户主动操作选择，自由切换白天或黑夜模式。界面浏览上则增添高斯模糊效果，利用层次景深打造空间感。

实况文本一键选取

此外，图片查看器新增了实况文本转换功能，如果用户有获取图片文字的需求，不用借助其它工具，只需点击并拖选图片中的文字即可快速复制内容。相比原来需要右键选中图片，点击“识别图中文字”，再复制粘贴的多步操作，现在更加方便省时。

支持连续互通能力

新版本下的 macOS 系统支持连续互通能力，当识别到当前有可以使用的移动设备时，用户可以启用移动设备的摄像头进行拍照或扫描，随后便会展示在 QQ 聊天框内。若用户有编辑绘画的需要，也可将速绘快速添加至输入区。

Lottie 超清表情可接收

本次升级后，用户在聊天互动时能够接收超级表情。该表情设计采用了 Lottie 动画技术，达到了 60FPS 的帧率，相当于每秒有 60 张画面闪过。

在基础功能方面，本次更新在消息处理、富媒体查看、基础设置等方面也进行了升级。全局搜索帮助用户解决了信息过多、难以立即获取所需文件或聊天记录的问题，长消息折叠、消息批量保存等功能则满足了生活及办公场景下处理大量群消息的需要。