【IT之家评测室】OPPO K10x 手机体验：千元续航快充小钢炮

OPPO 在今年 4 月发布了 K10 系列手机，K10 系列凭借出色的性价比赢得了不少消费者的喜爱，而 9 月 16 日，OPPO 又推出了一款 K10 系列的衍生版 ——K10x。历代 K 系列加后缀“x”都是主打续航性能的小钢炮，全新的 OPPO K10x 也不例外，67W 超级闪充 + 5000mAh 大电池的组合，加上 1499 元的售价，确实让人眼馋。

目前，IT之家已经拿到了这款全新的 OPPO K10x 手机，它的实际上手体验到底怎么样，值不值得买呢？今天就让我们通过评测来了解一下。

一、外观设计

OPPO K10x 有极光和极夜两种配色可选，IT之家拿到的是极夜配色，初见这款手机，相信你会惊讶其作为一款千元手机难得的轻薄，它整机只有 8.5mm 的厚度，重量则只有 195g，平时使用握在手上还是比较轻盈的。

接下来先看手机背面，极夜版 OPPO K10x 虽然通体黑色，但是在手机背部也对黑色做了区分设计，摄像头模块所在的平面为深黑色，下方的黑色则相对较浅，这样的设计可以给手机颜值带来一些灵动感和层次感。

OPPO K10x 拥有三枚摄像头，和闪光灯一起被置于凸起的黑色透明玻璃平台上。而在摄像头右侧，还能看到“10-Kx”的黑色高亮文字，以及很小的机型说明文字，这也增加了手机的设计感。

机身正面，OPPO K10x 采用的是一块 6.59 英寸的 LCD 高刷屏，屏幕边框为三面等宽，屏幕左上方打孔前置摄像头，并采用了实用性较高的直屏设计，配合 240Hz 的触控采样可以给用户带来十分流畅的滑动体验。

OPPO K10x 的机身右侧有一枚电源和指纹识别一体的按键，机身左侧则是音量按键和 SIM 卡插槽，顶部为麦克风、底部则是常规的扬声器开孔、麦克风、USB 接口，以及 3.5mm 耳机接口。

手感方面，OPPO K10x 首先是非常轻巧，同时由于机身表面采用了微米级光哑光磨砂的处理，握持时也能带来细腻的触感，保证整体观感的同时还兼顾了优秀的握持手感。

最后看一下手机的包装。尽管是一款千元机，但 OPPO K10x 的包装还是比较大气的，方正的长方体，白底黑字，正面还装饰着一条条横向的条纹，更显酷炫。包装盒里有充电器、数据线、清水套、说明书等。

总体来说，OPPO K10x 颜值造型有时尚感，做工扎实，手感轻盈，在这个价位里无疑是比较出色的了。

二、性能体验

OPPO K10x 搭载高通骁龙 695 5G 移动平台，这款处理器 CPU 架构包含 2 颗主频 2.2GHz 的 A78 核心与 6 颗主频 1.8GHz 的 A55 核心，GPU 为 Adreno 619，相比前代骁龙 690，它的图形渲染速度提升高达 30%，CPU 性能提升高达 15%，能够支持沉浸式的游戏体验、高端的拍摄体验和更高效的生产力。

实际使用时，IT之家首先对 OPPO K10x 进行了跑分测试，测得这款手机安兔兔跑分为 423760 分。《GeekBench5》单核 689 分，多核 2020 分。然后是 AndroBench 顺序读取 513.21MB/s，顺序写入 484.06 MB/s。从跑分测试上来看，OPPO K10x 的性能基本符合我们对这个价位手机的预期。

接着IT之家对 OPPO K10x 进行了游戏测试，小编选择的是《王者荣耀》，在测试时小编也是将各个画质选项调到最高，然后进行 15 分钟的人机对战。

一局游戏下来，OPPO K10x 能够全程基本稳定在 60fps，游玩过程也十分顺滑。

游戏结束后，测得 OPPO K10x 机身最高温度为 36.5℃，温度控制让人满意。

整体来说，整体体验下来，OPPO K10x 的性能体验可以以稳定、流畅来概括，配合不错的能效比，OPPO K10x 能够轻松胜任日常使用以及轻度游戏场景，可以称得上是千元手机里的小钢炮了。

三、充电和续航体验

充电和续航是 OPPO K10x 的一个重要卖点，首先看充电，这款手机搭载了 OPPO 67W 超级闪充方案，可以实现非常快速的充电。IT之家实测将 OPPO K10x 将电量为 0 充满到 100%，一共花了 54 分钟，考虑到它搭载的是 5000mAh 的大电池，这个速度足以让人满意。

接着是续航，这款手机拥有 5000mAh 超大容量电池，理论上可以拥有非常坚挺的续航表现。IT之家也对 OPPO K10x 做了续航测试，测试前将手机系统音量、屏幕亮度均设为 50%，蓝牙开启，全程在 Wi-Fi 网络下进行，手机初始电量为 100%。

首先玩 30 分钟的《和平精英》，耗电 6%。

接着使用《哔哩哔哩》在线观看 45 分钟的 1080P 高帧率电影，耗电 9%。

然后刷 15 分钟的《抖音》，耗电 3%。

最后再刷 15 分钟的微博，耗电 2%。

总计 105 分钟的测试时长，OPPO K10x 总共耗电 21%，续航表现优异，正常稍高强度的使用下，也能坚持一天。

四、拍照体验

OPPO K10x 在影像方面采用后置 6400 万像素的超清主摄，以及两颗 200 万像素的景深摄像头和微距摄像头，同时还有前置 1600 万像素的自拍镜头。

这里我们主要来看一下 OPPO K10x 后置 6400 万像素主摄的拍照效果，相信这也是大家比较关心的。

首先是白天光线充足的时候，由于拍摄照片的时候是阴雨天气，OPPO K10x 直出照片曝光还是比较准确的，还原了阴天那种暗淡的感觉。画面色彩还原也比较准确，属于偏明艳的风格。

另外这张照片展现出了不错的画面宽容度，楼道间墙壁的亮度充足的情况下，天空的细节也得到了保留，甚至能看到乌云堆叠的感觉。

解析力方面，我们看下面一组照片，首先是在标准模式下拍摄的，放大照片看远处售楼处，墙壁上的红色字迹已经不好辨认，但并没有糊成一片，而且背后的楼房轮廓也还清晰，可见 OPPO K10x 在标准模式下的解析力还是不错的。

同时，OPPO K10x 也支持 6400 万全像素模式拍摄，在这个模式下再拍一张，这个模式下画面风格和标准模式相差不大，只是亮度稍微有些暗。

同样放大看细节，这一次墙壁上的文字可以基本看清了，是“中欧”，解析力的确有所提升。所以日常使用时，如果大家需要更多的画面细节，可以打开 6400 万全像素的模式。

接下来是微距的效果，小编拍摄了路边的花朵，可以看到 OPPO K10x 能够以很近的距离拍摄，而且对焦也很清晰，花瓣的细节，还有上面的水珠，都能清晰看到。不过在 200 万像素下，细节确实略有欠缺。

接着再测试一下高光比的场景，小编站在车库门口从内向外拍，车库里光线比较灰暗，车库外是高光的天空。拍摄时对比 OPPO K10x HDR 功能关闭和开启的效果，从下面的对比照片中能看出，打开 HDR 后，照片的动态范围有了非常显著的提升，不仅车库里面墙壁曝光亮了很多，外面的天空、树木细节也很清晰，而且照片几乎没有噪点。

所以日常使用时，遇到需要拍摄拍摄光线对比强烈的场景，建议大家开启 OPPO K10x 的 HDR，效果会很好。

接下来是夜晚光线不足时的拍照效果，大家可以看下面这张直出照片，OPPO K10x 呈现出了不错的画面亮度，同时照片在暗部的会有一些噪点，但不明显，整体纯净度还是比较高的。

另外 OPPO K10x 对霓虹灯的高光压制也基本能让人满意，没有出现特别明显的过曝，整体的画面宽容度保持了比较不错的水平。

此外，OPPO K10x 还支持超清夜景模式，这里我们选择一个极限的暗光环境，首先用标准模式拍摄一张。由于环境中几乎没有什么光源，所以标准模式直出的照片亮度不高，同时也存在噪点。

但是，当使用 OPPO K10x 的夜景模式再拍摄一张时，经过大约 3 秒的快门时间，拍出的照片画面明亮了很多，而且噪点也基本看不到了，同时色彩也没有偏差。在极限弱光的时候，大家可以使用夜景模式进行拍摄。

整体来说，OPPO K10x 在影像拍照方面的表现符合预期，同时在照片动态范围控制、夜晚拍照上，还能带来一些小惊喜。

更多 OPPO K10x 拍照样张：

五、结语

OPPO K10x 总体来说延续了 Kx 系列高性价比的特性，同时在续航和充电方面做了强化，加上骁龙 695 5G 移动平台保底的性能表现，让其成为一款出色的千元水桶机。如果你预算有限，需要一款各方面相对均衡一些、够用的手机，那么 OPPO K10x 会是你值得考虑的选择。