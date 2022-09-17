阿联酋签订与中国之间的第一个联合太空项目，将于今年晚些时候发射月球车

IT之家 9 月 17 日消息，阿拉伯联合酋长国航天中心（MBRSC）今天宣布，该机构已经与中国国家航天局（CNSA）签署了一份谅解备忘录，将在未来的月球工作中合作，以帮助其实现进一步探索月球的雄心。

MBRSC 官推发文称，双方将 “在未来的月球任务上进行合作，包括 MBRSC 的漫游车在 CNSA 的着陆器上着陆”，该协议标志着“阿联酋和中国之间的第一个联合太空项目”。

根据目前已知信息，MBRSC 已经与两大企业伙伴合作开展其探月任务，该任务计划在今年年底将小型 Rashid 月球车送上太空。这项任务将借由 SpaceX 猎鹰 9 号火箭发射，22 磅（10 公斤）的 Rashid 将在东京公司 ispace 制造的 Hakuto-R 着陆器上着陆，堪称阿联酋、中国、日本、美国四国联手。

阿联酋的探月任务旨在了解更多关于月球尘埃、月球土壤和无空气天体（缺乏大气的空间物体）的信息。

据 MBRSC“火星 2117”项目负责人阿德南・阿尔赖斯说，实验之一将确定航天服或用于将人类送上月球的着陆系统所使用的材料。

重达 10 公斤的“拉希德”月球车将乘坐 ispace 的着陆器登上月球。着陆器重达 240 公斤，高 2.3 米、宽 2.6 米。它将由美国 SpaceX 猎鹰 9 号火箭发射。一旦 ispace 的着陆器进入地球轨道后，它将自行前往月球、着陆并卸下月球车。着陆器将使用太阳能电池板供电，可允许月球车与地球实现通信。

这辆月球车将携带 6 台仪器，总重量不到 10 公斤。它将使用两台高分辨率相机、一台显微相机和一台热成像相机收集数据和图像，并将其发送回地球。

阿联酋方面认为，中国探月记录令人印象深刻，因此联合中国进行未来的月球探索工作也是非常有意义的。IT之家了解到，在过去的十年中我国已经发射了三次探月任务，全部圆满成功。

嫦娥三号于 2013 年 12 月登月，嫦娥四号于 2019 年 1 月登月，而且这两项任务目前仍在进行中。除此之外，我们已经在 2020 年底通过嫦娥五号任务将月壤和月岩带回地球，完成了自 1970 年代中期以来的首次月球样本返回工作。

阿联酋在太空探索方面也有十分丰富的经验，例如该国于 2019 年秋季将其第一位宇航员 Hazza Al Mansouri 送往国际空间站。另一位阿联酋航天员 Sultan AlNeyadi 也将于明年前往国际空间站并在太空驻留 6 个月，也就是 SpaceX 为 NASA 执行的 Crew-6 任务。

2020 年，阿联酋启动了火星探索任务，向这颗红色星球发送了一颗名为“希望（Hope）”的探测器。这颗探测器于 2021 年 2 月安全抵达火星，并一直在研究火星大气和气候。该国目前正在制定小行星带任务，目标是在 20 年代后期发射。