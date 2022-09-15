消息称特斯拉正考虑关闭部分豪华商场展厅，建设成本更低的郊区直营店

IT之家 9 月 15 日消息，据路透社，两名知情人士表示，特斯拉正在重新评估其在中国这个第二大市场的电动汽车销售方式，并考虑在北京等城市的华丽购物中心关闭一些展厅，因为这些城市在疫情期间流量骤降。

他们说，特斯拉更加重视成本较低的郊区商店，这些商店也将为用户提供维修服务，落实马斯克为现有客户改善服务的承诺。

其中一位消息人士表示，特斯拉正寻求加大在中国招聘技术人员和其他服务人员的力度。IT之家了解到，特斯拉的中国招聘网站显示，截至周四，他们依然有 300 多个服务岗位的空缺。

马斯克上周在 Twitter 上说，他已经将“推进特斯拉服务，使其变得更棒”作为首要目标，以此回应得克萨斯州一位抱怨等待提车已经等了一个月的准车主。

特斯拉没有立即回应评论请求。

根据乘协会的数据，特斯拉在今年前八个月售出了 40 万辆中国造的 Model 3 和 Model Y 汽车，其中 60% 为本土销售，相比去年增长了 67%。

目前来看，特斯拉中国已经成为仅次于比亚迪的中国第二大电动车品牌，当然，两者市场策略不太相同。一位分析师指出，既然它已经在世界最大的汽车市场建立了自己的品牌，就必须培养客户忠诚度。

总部位于上海的咨询公司 Automotive Foresight 的董事总经理张亚尔说：“没有必要在昂贵的购物中心开设展厅，尤其是在维修业务变得有利可图的时候。只在市中心保留一两个展厅以保持品牌定位，把更多的展厅搬到郊区，这相对更有意义。”

据公开资料，特斯拉于 2013 年在北京市中心开设了第一家门店，目前在全国有 200 多家门店，展示车型并为潜在买家安排试驾服务，然而至少一半以上的门店不会提供维修服务，包括特斯拉北京的第一家店和在上海的第一家店。

根据特斯拉中国官网的统计，特斯拉在国内七个最大城市设立了展厅，包括深圳和成都，其中有一半以上是在市中心地区，租金极其昂贵。

路透社无法确定特斯拉正在考虑关闭多少个市中心展厅，又或者在郊区开设多少个新店，或者这种转变的成本会是多少。

特斯拉在中国的电动车竞争对手，包括比亚迪、小鹏汽车这种对零售分销采取了不同的策略。除了自营店外，其他车企更多的是依靠第三方经销商和 4S 店，与其有一定相似的是蔚来，不过蔚来更注重于上门服务，派遣工人去取车维修，工作完成后再把车送走，这些策略各有优势。