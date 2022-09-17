车用芯片持续短缺，Stellantis 和雷诺西班牙工厂部分停工

IT之家 9 月 17 日消息，近年来，智能网联汽车快速发展，促使芯片需求量大增，然而由于疫情等因素，芯片供应链屡受冲击，“缺芯”已成为制约汽车产业发展的重要原因之一。

据路透报道，由于车用芯片短缺持续存在，汽车制造商 Stellantis 和法国雷诺汽车将在未来几天和几周内部分停止部分西班牙工厂生产。

CCOO 工会的一名代表说，雷诺在西班牙卡斯蒂利亚和莱昂地区的两家工厂将暂时停止生产，其中一家在周六完全关闭，另一家在本周和下周的几天里取消了轮班。

在 Stellantis 位于西班牙西北部维哥的工厂，该公司已经取消了周六和周日的夜班。“他们在 2 月份停产了 15 天。供应短缺随时可能意味着更多的停产，”Stellantis 的一名工会代表告诉路透社。

IT之家了解，最近几个月，这两家公司在西班牙已经数次停产。

STELLANTIS 集团是一家由 PSA 集团和菲亚特克莱斯勒集团（FCA）以 50:50 的股比合并而来的汽车制造商及出行方案提供者，是全球第四大汽车集团，根据集团官网（英文），旗下包括 15 个汽车品牌，依次为阿巴斯、阿尔法・罗密欧、克莱斯勒、雪铁龙、道奇、DS、菲亚特、菲亚特商用车、Jeep、蓝旗亚、玛莎拉蒂、欧宝、标致、RAM、沃克斯豪尔，覆盖超豪华、豪华、主流乘用车乃至重型皮卡、SUV 和轻型商务车等所有细分市场。 此外，还有专门的移动出行、金融、零部件及服务品牌。