打破欧美垄断，中国首款 TSN 时间敏感网络芯片获准商用

IT之家 9 月 15 日消息，据东土科技公众号消息，8 月 25 日，北京东土科技股份有限公司的 KD6530 芯片通过“时间敏感网络（TSN）产业链名录计划”芯片模组类测试，成为首款进入名录的 TSN 芯片。

据悉，这是中国首颗自主设计的 TSN 芯片，标志着国产芯片正式进入 TSN 商用领域，拉开国产 TSN 大规模商用应用序幕, 打破该领域长期被欧美企业垄断的格局。

时间敏感网络 (TSN) 是实现全球工业控制、汽车控制、飞机控制等工业网络通信协议及标准统一的国际标准技术，是我国工业互联网的支撑网络技术。随着 5G 物联网、工业互联网等新一代信息通信技术的发展，TSN 具有的确定性和微秒级交互特性，引发无人驾驶、边缘计算、虚拟现实等科幻技术变现实。同时借助 TSN 打破智慧与机器的边界，推动传统离散工业进行数字化转型和智能制造升级。

IT之家了解到，KD6530 芯片是北京东土科技公司发布的国内首款 TSN 芯片，具备时间同步、流量调度、帧抢占、流量策略及过滤、帧冗余等 TSN 特性。本次测试对该款芯片的功能、性能以及 IEEE 802.1AS、802.1QBV、802.1QBU、802.1QCI、802.1CB 等协议一致性进行了全面评测。经评估，KD6530 芯片正式加入时间敏感网络（TSN）产业链名录，取得芯片模组类证书。

根据全球市场研究公司最新报告，2026 年全球 TSN 市场规模将达到 10 亿美元,2030 年到 28 亿美元。但由于国产相关行业起步晚，该领域以 TSN 芯片为代表的核心部件长期被博通、美满电子、恩智浦等欧美企业垄断。为打破这一垄断，工信部在 2021 年推出“时间敏感网络 (TSN) 产业链名录计划”，旨在推动 TSN 的产业壮大和应用落地, 加速国内 TSN 产业链成熟。目前已先后发布了多份 TSN 技术与产业发展的白皮书，组织开展多类 TSN 设备的标准研制。

2021 年 5 月，TSN 产业链名录计划商用产品评测工作正式启动。 截至目前，已有近 20 款产品通过测试并加入名录，评测范围涵盖芯片模组、交换机、网关、端设备、控制器等多种类型。