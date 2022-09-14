因芯片价格过高，通用汽车旗下 Cruise 将自主研发自动驾驶芯片

北京时间 9 月 14 日上午消息，据报道，通用汽车旗下的自动驾驶部门 Cruise 已经开始自主研发用于自动驾驶汽车的芯片，该芯片预计将于 2025 年开始部署。

当地时间周二，该公司的高管表示，其目标是拉低车辆成本并提升产量规模。目前 Cruise 正在复制特斯拉的道路，逐渐放弃英伟达的芯片，转而开始自己生产定制芯片，为其车辆提供动力。

Cruise 公司硬件负责人卡尔・詹金斯（Carl Jenkins）表示：“两年以前，我们向一个著名的 CPU 供应商支付了很多钱。”很显然，他所指的就是图形处理单元，即 GPU 领先供应商英伟达。他在带领媒体参观 Cruise 位于旧金山的研发中心时表示：“由于我们的需求量很小，因此没有与对方协商价格的能力。我们根本不可能就价格进行谈判。所以，我们决定，需要掌握自己的命运。”

Cruise 公司高管本周首次透露了有关其定制芯片的细节，这些芯片将为其没有踏板或方向盘等人类驾驶员操控设备的 Origin 自动驾驶车辆提供动力。

詹金斯表示，内部芯片开发需要大笔投资，但是扩大车辆生产规模将有助于弥补这些投资。他拒绝透露该公司在该项目上的投资额度。

Cruise 首席执行官凯勒・沃格特 (Kyle Vogt) 此前表示，这些定制芯片将帮助 Origin 在 2025 年大幅度降低成本，他还称，从那时起，个人将有可能购买自动驾驶汽车。此前，通用汽车 CEO 玛丽・波拉（Mary Barra）在今年早些时候曾表示，他们将在本十年中期开发出“个人自动驾驶汽车”。

截至目前，Cruise 已经开发了四款内部芯片，包括一个名为 Horta 的计算芯片，它将扮演车辆的主要大脑，Dune 负责处理来自传感器的数据，一种用于雷达的芯片，还有一种它将在以后宣布。

这些传感器和计算芯片还将降低功耗，有助于提升这些电动汽车的续航里程。

Gartner 芯片分析师高瑞夫・古普塔 （Gaurav Gupta）称，汽车制造商正越来越多地尝试在内部设计芯片和系统，以便对产品开发和供应链有更大的控制。他说道：“但是这并不是一件容易的事情，因此他们是否能够成功，现在还是一个难以回答的问题。”

Cruise 的芯片负责人安・古伊（Ann Gui）透露，Horta 芯片是一款基于 ARM 的处理器，因为两年前开始开发芯片时就已经有这种处理器。她说道：“但是我们也正在密切关注 RISC-V，因为它们是开源的，有很多好处。”ARM 和 RISC-V 是存在竞争关系的指令集架构，是构建芯片的基础，定义了什么样的软件可以在芯片上运行。她还透露，该公司正在与一家亚洲芯片制造商合作，大规模生产其定制芯片，但是她并未透露这家芯片制造商的名称。