新款 5G 手机壳即将发售，华为智选被曝将发布 5G 版 Mate 50 系列手机

IT之家 9 月 17 日消息，9 月 6 日，华为发布了华为 Mate 50 系列手机及诸多新品。其中，华为 Mate 50、Mate 50 Pro 系列搭载超光变 XMAGE 影像，超可靠昆仑玻璃，并预装鸿蒙 HarmonyOS 3.0 系统。虽然华为 Mate 50 系列全系皆为 4G 手机，但可通过 5G 手机壳支持 5G 网络。

据数码博主 @数码闲聊站 今日爆料，华为 Mate 50 系列手机壳即将发售，售价可参考前代手机壳 799 元的价格。同时，该博主表示，如果想要集成 5G 的华为 Mate 50 系列手机，可以等华为智选推出搭载 5G 版骁龙 8+ Gen 1 处理器的新机。

据IT之家此前报道，9 月 15 日，中国电信终端产品库入库《Mate 50 套装》，具体型号为 soyealink Mate 50 套装。同时，型号为 soyealink Mate 50 Pro 套装的产品也一同入库。信息页面显示，该产品的厂商名称为数源科技股份有限公司。

此前，数源科技为华为 P50 Pro 机型打造的 5G 通信壳已上市，该 5G 通信壳可通过 eSIM 技术，实现 4G 手机秒变 5G 网络，其重量约 52g，厚度约 3.2mm，接近常规手机保护壳。