最高奖励 200 万元，福州印发通知加快华为 / 开源鸿蒙产业发展

IT之家 9 月 16 日消息，福州印发通知，颁发《关于加快福州市鸿蒙产业发展的三条措施》的通知和解读，以加快鸿蒙产业发展。

通知中的三条措施包括：鼓励企业开展鸿蒙适配、支持创新示范应用和营造产业发展环境。

通知中提出，对首次通过适配认证并取得鸿蒙智联认证证书或开源鸿蒙生态产品兼容性证书的每个产品一次性奖励 6 万元，此外，为鼓励支持企业认证成为鸿蒙智联生态解决方案合作伙伴，依据合作伙伴评级进行补贴，认证级一次性奖励 100 万元，领先级一次性奖励 200 万元。

其中鸿蒙智联就不用多说了，这是华为基于鸿蒙 HarmonyOS 联合各大厂商推出的智联智能硬件生态，是面向 AIoT 产业链伙伴的一站式服务平台，主要涉及芯片设计、操作系统、连接、云、AI 等方面，主要产品是智能硬件。

开源鸿蒙则是华为贡献的鸿蒙 HarmonyOS 系统的基础能力，本质上是一个开源项目，由开放原子开源基金会进行管理和孵化。开放原子开源基金会由华为、阿里、腾讯、百度、浪潮、招商银行、360 等十家互联网企业共同发起组建，更是“鸿蒙操作系统”的底座。

IT之家了解到，OpenHarmony 由华为公司贡献主要代码、 由多家共建，具备面向全场景、分布式等特点，目前最新版本为 OpenHarmony 3.1 Release。

据介绍，OpenHarmony 正在构建面向消费市场、 行业市场终端设备生态，为包括个人消费、医疗、 金融、能源、 工业、交通等行业提供统一融合的数字化创新基础平台，将覆盖下一代智能化的家居、出行、 运动健康、 娱乐、办公、教育、社交购物、工业生产等场景。

今年 4 月，在 OpenHarmony 工作委员会指导下，华为与奥思维、鸿湖万联、开鸿智谷、 润和软件、深开鸿、 统信软件等 6 家 OpenHarmony 发行版厂商就行业发行版开发进行深入探讨，并完成了 OpenHarmony 生态使能合作协议的签约，同时宣布开放华为在操作系统开发领域的技术积累和丰富经验，使能这首批 6 家伙伴开发基于 OpenHarmony 的行业发行版，为社区贡献 OpenHarmony 装机量。

此外，OpenHarmony 社区版本发布计划已经规划到了 OpenHarmony 3.2 LTS 版本，预计将于 9 月底发布。

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